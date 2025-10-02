Anuncian convocatoria para el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2025 en BCS

El Congreso del Estado y el Gobierno de Baja California Sur, en colaboración con el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCyT), lanzaron la convocatoria para el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2025, con el objetivo de reconocer las contribuciones destacadas de investigadores e investigadoras cuyas aportaciones científicas y tecnológicas hayan generado un impacto económico o social en la entidad.

La convocatoria estará abierta del 20 de octubre al 14 de noviembre de 2025, hasta las 23:59 horas, mediante la plataforma digital habilitada para este fin (registro a través de formulario en línea) forms.gle/nAMis5CWbuZbzvUB9

Requisitos y criterios destacados

Podrán ser postulados individuos por instituciones de educación superior, centros de investigación (como CIBNOR, CICIMAR, CICESE) u organizaciones de la sociedad civil.

Las investigaciones o proyectos postulados deben demostrar aportaciones relevantes al desarrollo del estado, ya sea en lo económico, social, tecnológico o científico.

En anteriores ediciones, el premio se ha otorgado por cerca de 15 años, lo cual refleja continuidad institucional del reconocimiento científico.

La dotación del premio será de 50,000 pesos, acompañada de un reconocimiento público otorgado por el Poder Legislativo en sesión solemne.

Los resultados se publicarán el 2 de diciembre de 2025 en www.coscyt.mx