Anuncian fecha de inscripciones al programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

Inscripciones abiertas para la generación 2026

Ciudad de México. — El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, anunció este lunes en la conferencia La Mañanera del Pueblo que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su jornada de vinculación el próximo 1 de diciembre de 2025.

El registro está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. De esta manera, podrán capacitarse en empresas, talleres, negocios e instituciones registradas en el programa.

Apoyo económico y seguro médico

Durante 12 meses, las y los participantes recibirán:

Un apoyo mensual equivalente al salario mínimo , el cual será actualizado para 2026.

, el cual será actualizado para 2026. Incorporación al seguro médico del IMSS, lo que garantiza atención en salud.

Así, el objetivo es que los jóvenes desarrollen habilidades laborales y tengan acceso a un ingreso seguro, sin intermediarios.

Resultados del programa hasta 2025

Desde su arranque en 2019 y hasta el cierre de 2025, el programa ha beneficiado a 3.423,000 jóvenes. En consecuencia, se ha consolidado como una de las políticas más importantes de apoyo a la juventud.

Del total:

58% son mujeres

42% son hombres

Además, 7 de cada 10 egresados han logrado encontrar empleo o iniciar una actividad productiva.

La inversión social asciende a 158 mil millones de pesos en siete años. Por otra parte, solo en 2025 se destinó un presupuesto de 24 mil millones.

El secretario adelantó que en 2026 se atenderá a medio millón de jóvenes en todo el país, de los cuales 250 mil serán nuevas incorporaciones.

“Seguiremos trabajando con mucho esfuerzo para que el programa sea la política mediante la cual los jóvenes desarrollen habilidades y construyan un futuro próspero”, señaló Bolaños López.

Convocatoria y requisitos

Los interesados deben registrarse en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro. Para ello, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años .

. No estudiar ni trabajar al momento de la inscripción.

Contar con documentos oficiales vigentes.

Invitación a unirse a CPS

En Tribuna de México hemos dado seguimiento constante a este programa. Por lo mismo, invitamos a las y los jóvenes interesados en comunicación, periodismo y medios digitales a unirse a CPS como centro de capacitación. De esta forma, podrán aprender, adquirir experiencia y formar parte de un equipo comprometido con la información local y nacional.

Fecha clave de inscripción

La jornada de vinculación inicia el 1 de diciembre de 2025, con la participación de cerca de 45 jóvenes que comenzarán su capacitación en enero de 2026.