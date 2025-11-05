Anuncian jornadas gratuitas de esterilización en La Paz; conozca fechas, colonias y requisitos

Esterilización gratuita de mascotas es el objetivo de las jornadas que llevará a cabo el Ayuntamiento de La Paz en diversas colonias durante el mes de noviembre. Esta iniciativa es parte de la campaña municipal de bienestar animal y está organizada por la Dirección de Prevención del Delito y Justicia Cívica. Daniela Rubio Avilés, directora de esta dependencia, informó sobre el calendario de actividades programado.

Fechas y colonias beneficiadas en noviembre

La primera fecha confirmada en La Paz es el miércoles 5 de noviembre, con una jornada exclusiva para gatos que se desarrollará en la colonia Solidaridad. Posteriormente, se atenderá tanto a perros como a gatos en las siguientes ubicaciones y fechas.

El jueves 13 de noviembre la jornada será en la colonia La Fuente

El miércoles 19 de noviembre en La Pasión

El viernes 28 de noviembre en Camino Real .

. Todas estas actividades se realizarán en los parques públicos de las colonias mencionadas, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Rubio Avilés destacó que la campaña ha priorizado las colonias que han solicitado estas jornadas de esterilización. Para ello, se utiliza el CEMAC móvil, un camioncito que fue adaptado con todas las necesidades requeridas para los procedimientos.

Servicios adicionales y requisitos de salud

Durante estas jornadas, la ciudadanía no solo tendrá acceso a la esterilización, sino que también podrá reportar maltrato animal o casos de omisión de cuidados. Dichos reportes son canalizados por la dirección para darles el seguimiento correspondiente.

Adicionalmente, se promueve el programa CURA, mediante el cual los dueños pueden registrar a sus mascotas y obtener una placa. Esta placa incluirá el nombre del animal y el teléfono del propietario para facilitar su localización.

Es crucial que los dueños de mascotas sigan una serie de alertas antes de asistir a las jornadas. Se recomienda ampliamente conocer el estado de salud de los animales antes de presentarlos, debido al uso de anestesia. Los perros y gatos también deben presentarse con un ayuno mínimo de 12 horas para poder ser atendidos.

Quienes estén interesados en solicitar una jornada de esterilización gratuita para su propia colonia pueden comunicarse directamente al teléfono 612 197 0154. Las solicitudes también se reciben a través de las redes sociales oficiales del CEMAC y de la Dirección de Prevención del Delito y Justicia Cívica.