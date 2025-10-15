Anuncian la primera edición del festival gastronómico con causa “Sonora Grill & Country Los Cabos”

Una experiencia que mezcla sabor, música y solidaridad

El próximo 18 de octubre se realizará la primera edición del festival Sonora Grill & Country Los Cabos, un evento gastronómico con causa que combinará sabores, música y tradición. La cita será en el Hotel Los Cabos Golf Resort, donde se reunirán chefs nacionales e internacionales, amantes del asado y público local.

El festival es una iniciativa de los chefs Frank Aguirre y Edgar Soto, originarios de Sonora. Ambos buscan compartir la esencia del asado sonorense y fortalecer la comunidad gastronómica en Los Cabos.

“En Sonora, el asado es parte de nuestra vida diaria, y quisimos compartir esa tradición en un lugar que nos ha recibido con los brazos abiertos”, comentó Aguirre.

El evento contará con más de 40 expositores, entre ellos restaurantes locales y chefs invitados de Argentina, Italia, Japón, Estados Unidos y México. A partir de las 17:30 horas, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones con diferentes técnicas de asado. La jornada cerrará con la presentación de la banda Nunca Jamás, conocida por su estilo de “rock agropecuario”, a las 21:40 horas.

Un festival con causa y compromiso ambiental

Además, el festival tendrá un propósito social. Parte de los recursos recaudados se destinarán a la Casa Hogar “Una Luz en Mi Vida” del Sistema DIF Los Cabos. Los organizadores también planean una convivencia especial con las niñas y niños beneficiados.

El evento fomentará la sustentabilidad, en alianza con Huellas Verdes, mediante el manejo responsable de residuos y la donación de alimentos a centros comunitarios.

La Dirección Municipal de Turismo, encabezada por Ana Gabriela Navarro González, expresó su respaldo al proyecto. Destacó que actividades como esta fortalecen la diversificación turística, la responsabilidad social y la promoción gastronómica de Los Cabos.