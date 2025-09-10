Anuncian Nintendo Direct, ¿habrá novedades para la Switch 2?

Nintendo ha confirmado un nuevo Nintendo Direct, programado para el viernes 12 de septiembre a las 15:00, horario peninsular. Esta presentación, tiene como objetivo principal revelar más detalles sobre los próximos lanzamientos y anuncios vinculados tanto a la Nintendo Switch 2 como a la actual Nintendo Switch.

A diferencia de las emisiones recientes, que se centraron en títulos como Kirby Air Riders, Donkey Kong Bananza o Mario Kart World, se espera que este Direct sea de una magnitud superior, abarcando una gama más amplia de anuncios y juegos. La compañía nipona ha indicado que la transmisión tendrá una duración aproximada de 60 minutos.

El anuncio de la transmisión se realizó a través de la aplicación Nintendo Today, una herramienta lanzada meses atrás que ofrece información anticipada y “exclusiva” sobre la compañía.

¿Qué novedades nos traerá este Nintendo Direct?

Los fanáticos esperan la fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4, un título destacado que forma parte de la lista de juegos para la Nintendo Switch 2 previstos para 2025 y años posteriores.

Otros títulos mencionados incluyen Leyendas Pokémon Arceus, Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Dragon Ball: Sparking Zero, Kirby Air Riders, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment y The Duskbloods.

El 40° aniversario de Super Mario Bros

La coincidencia del Direct con el 40º aniversario de Super Mario Bros sea el sábado siguiente sugiere la posibilidad de anuncios especiales relacionados con el icónico fontanero. Se especula con la presentación de un nuevo juego 3D de Mario, que siga el legado de éxitos como el inolvidable Super Mario Odyssey.