Déficit policiaco en Los Cabos: anuncian nuevas patrullas y reclutamiento

A medida que la población de Los Cabos crece rápidamente, también lo hace la percepción de inseguridad entre sus habitantes. Sin embargo, la corporación policiaca municipal cuenta con solo 600 elementos, una cifra que no ha cambiado significativamente en los últimos años, lo que evidencia un déficit policiaco preocupante.

🚔 Refuerzan la seguridad con nuevas unidades y más agentes

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Los Cabos anunció acciones para fortalecer a la policía local, incluyendo la compra de nuevas patrullas y el reclutamiento de más agentes. El oficial mayor, Carlos Alberto Beltrán Olmeda, aseguró que las unidades fueron adquiridas mediante licitación y no rentadas, como ocurría en administraciones anteriores.

“Desde que inició la administración se ha realizado la entrega de patrullas, nosotros las hemos estado licitando. Las hemos estado comprando, nunca hemos rentado”, afirmó Beltrán Olmeda. “Además, se entregaron vehículos 4×4 y se está evaluando la incorporación de más elementos a la corporación de seguridad pública”.

📊 INEGI reporta aumento en percepción de inseguridad

Según el reporte del INEGI del segundo trimestre de 2025, tanto Los Cabos como La Paz registraron un aumento en la percepción de inseguridad. Este cambio se da luego de varios periodos en los que ambas ciudades figuraban entre las seis más seguras del país.

🎯 Recuperar la confianza ciudadana

Con estas acciones, el gobierno municipal busca recuperar la confianza ciudadana y mejorar las condiciones de seguridad en uno de los destinos turísticos más importantes de México.

