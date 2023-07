Famosos arriban a La Paz para apadrinar primer torneo de pesca deportiva

La Paz.- La mañana del viernes 7 de julio, la ciudad de La Paz recibió a reconocidos influencers y artistas al puerto de ilusión. Estos invitados formarán parte del primer gran torneo de arranque de Fishing in the Five, denominado “El Grande”, que se llevará a cabo este fin de semana.

Entre los invitados se encuentran Rocio Santiago, Gabriela Villa, Yuliana Peniche, Carlos Arena, Jade Fraser, Jenny Garcia, Fernando Moreno, Hamlet Castilla y Luis Monster. Cada uno de ellos es conocido por su influencia en las redes sociales y su participación en el ámbito artístico.

El certamen promovido por el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) tiene como objetivo principal fomentar la pesca responsable y la conservación de los recursos marinos. “El Grande” busca crear conciencia sobre la importancia de preservar el ecosistema marino y promover prácticas sostenibles de pesca.

Al arribar a La Paz, los influencers y artistas se mostraron emocionados y agradecidos por ser invitados a participar en este evento de gran magnitud. Su presencia en el puerto de ilusión generó gran expectación entre sus seguidores y fanáticos, quienes se acercaron para obtener un vistazo de cerca y capturar fotos con sus ídolos.

El presentador de televisión, Carlos Arena, fue el primero en manifestarse, ya que mencionó que era su primera experiencia en Baja California Sur y lo mejor es que su vista se debe a un propósito importante, el fomentar la pesca deportiva en una tierra donde es un deporte natural.

“Muy contento, desde que veníamos en el avión pudimos presenciar las bellezas de esta tierra, estamos fascinados con lo que vemos y lo que nos encantaría conocer […] va a ser un gran fin de semana y el torneo promete bastante, creo que es una interesante apuesta y qué mejor que en un lugar donde el mar se ve desde que llegas”.

Yuliana Peniche mencionó que ha tenido compañeros quienes han viajado a La Paz y le han presumido las riquezas que hay en Baja California Sur.

“Muchos amigos me han hablado del estado y ya estoy ansiosa de recorrer, conocer y comer en este bello puerto de ilusión, nos han hablado mucho de las maravillas, el clima está espectacular y ya queremos ir a la playa, el yate, ver las actividades del torneo de pesca y demás”

Para el certamen a celebrar este fin de semana, se espera que se rompa el récord de 200 participantes, al cierre de esta redacción son más de 100 participantes los que se han apuntado, es importante mencionar que el día sábado es cuando oficialmente estarán llevando a cabo las inscripciones.