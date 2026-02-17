Apagón golpea al Carnaval de Chetumal y exhibe fallas en servicios básicos de la capital

La falta de energía eléctrica interrumpió la noche del Carnaval de Chetumal y dejó a varias colonias de la capital de Quintana Roo en penumbra, en un episodio que volvió a poner bajo cuestionamiento la capacidad operativa del gobierno municipal encabezado por Yensunni Martínez. El corte ocurrió alrededor de las 19:00 horas, justo cuando las actividades festivas concentraban a cientos de familias en el bulevar Bahía.

Colonias como Barrio Bravo, Primera Legislatura y el fraccionamiento Bahía reportaron la suspensión repentina del servicio, lo que generó inconformidad entre vecinos que se quedaron sin luz en plena jornada nocturna. La afectación no fue aislada ni menor: testimonios difundidos en redes sociales mostraron calles oscuras y fallas intermitentes en el suministro eléctrico.

La interrupción impactó directamente las celebraciones del Carnaval de Chetumal, uno de los eventos más relevantes para la vida social y económica de la ciudad. Parte del bulevar Bahía, sede de actividades artísticas y recreativas, quedó sin energía, lo que obligó a frenar momentáneamente la dinámica de la fiesta y alteró la experiencia de asistentes y comerciantes.

La reiteración de fallas durante la madrugada agravó el malestar ciudadano. Vecinos reportaron al menos diez apagones adicionales, con lapsos de entre 10 y 15 minutos cada uno, lo que sugiere problemas técnicos persistentes y no un incidente aislado. La intermitencia complicó no sólo el descanso de las familias, sino también la operación de pequeños negocios y servicios.

La vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica en momentos clave evidencia una debilidad estructural en la prestación de servicios básicos en la capital del estado. Chetumal busca posicionarse como destino atractivo en temporadas festivas, pero eventos de esta naturaleza minan la confianza tanto de la población local como de visitantes potenciales.

La administración municipal enfrenta ahora cuestionamientos sobre la previsión y coordinación necesarias para garantizar el suministro eléctrico durante actos masivos. La planeación de eventos públicos exige asegurar condiciones mínimas de operación, especialmente cuando se trata de celebraciones que pueden detonar actividad económica y proyección turística.

El apagón no sólo dejó sin luz a colonias enteras; también encendió el debate sobre la eficiencia en la gestión de servicios esenciales. En una ciudad que aspira a fortalecer su desarrollo, la continuidad del suministro eléctrico no es un lujo, sino una obligación elemental de cualquier gobierno local.

