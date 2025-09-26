Reportan apagón masivo de la CFE en la Península de Yucatán

Un apagón generalizado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se registró este viernes poco después de las 14:00 horas, dejando sin energía a los tres estados que conforman la Península de Yucatán: Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Usuarios reportaron en redes sociales afectaciones en zonas urbanas y rurales, así como interrupciones en el servicio de telefonía móvil.

En Cancún, la falta de energía provocó que varios semáforos dejaran de funcionar, generando complicaciones en la vialidad. En el centro de Mérida, comercios, viviendas y oficinas permanecieron sin electricidad, mientras que hospitales activaron plantas de respaldo para continuar operaciones.

CFE confirma falla eléctrica en Península de Yucatán

La CFE informó que ya había identificado la falla en el suministro eléctrico que dejó sin servicio a gran parte de la región. Personal especializado trabajó en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para restablecer el servicio lo antes posible.

El pronunciamiento oficial, difundido en redes sociales de la CFE, detalló que la falla se encontraba en una línea de transmisión y que los equipos de reparación se encontraban en operación en los tres estados afectados.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, fue la primera en confirmar el incidente de manera pública. Indicó que su gobierno mantenía comunicación directa con la CFE para obtener un informe oficial y que los equipos de emergencia permanecían activos en las zonas más afectadas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la causa del apagón fue una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste, aunque aclaró que las plantas de generación operaban de manera normal.