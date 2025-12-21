Apagón en San Francisco deja sin luz a 130 mil personas

Un apagón masivo afectó a unos 130 000 hogares y negocios en San Francisco, California, el sábado, provocando interrupciones en servicios y transporte, informaron autoridades y la empresa eléctrica Pacific Gas & Electric (PG&E). Para este domingo la mayoría de usuarios ya recuperó el suministro eléctrico tras las labores de reparación.

Servicio eléctrico ya fue restablecido, informan autoridades

PG&E explicó que el apagón se originó por un incendio en una subestación eléctrica ubicada cerca de las calles Eighth y Mission, lo que causó fallas en la red eléctrica local.

El incidente comenzó el sábado por la tarde y rápidamente dejó sin electricidad a una gran parte de la ciudad, incluyendo vecindarios como Richmond, Presidio y Golden Gate Park.

Para la mañana del domingo, PG&E había restaurado la electricidad a alrededor de 110 000 usuarios y seguía trabajando para recuperar el servicio al resto, que siguen sin luz en zonas específicas.

Repercusiones en la movilidad y servicios

El corte de luz provocó largas filas en estaciones de transporte y paradas de buses, ya que algunos semáforos quedaron sin luz y afectaron la circulación vial. Los pasajeros en el sistema de tren ligero también enfrentaron retrasos temporales hasta que se normalizó el suministro.

Comerciantes reportaron pérdidas por la interrupción repentina del servicio, mientras que residentes expresaron su frustración por la falta de energía eléctrica.

