Jueves 7 de Agosto, 2025
La Paz

Apagones afectan varias colonias de La Paz

Lluvias y actividad eléctrica provocaron apagones en diferentes zonas; CFE trabaja para restablecer el suministro eléctrico
Adolfo Torres
7 agosto, 2025
Foto Pexels

La ciudad de La Paz, Baja California Sur, se registran la tarde de este jueves apagones derivados de lloviznas dispersas y actividad eléctrica en distintas zonas, lo que ocasionó fallas en el suministro eléctrico. Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se desplegó para atender de manera inmediata los reportes ciudadanos.

De acuerdo con el recuento de las brigadas, las colonias más afectadas por los apagones fueron Roma, 20 de Noviembre, Revolución, Tabachines, Camino Real, Ladrillera, Esterito, 8 de Octubre, Todos Santos, entre otras, donde se presentaron interrupciones parciales y totales del servicio.

Se dio a conocer que la CFE envió cuadrillas que trabajaban en campo para tratar de restablecer el servicio lo antes posible.

