Apagones y quejas por falta de suspensión de clases tras lluvias de este 5 de diciembre en La Paz

Las lluvias registradas durante la madrugada y mañana de este 5 de diciembre provocaron diversas afectaciones en la capital del estado, entre ellas apagones en múltiples zonas, lo que generó molestia entre habitantes que expresaron en redes sociales su inconformidad ante la falta de información oficial por parte de Protección Civil y autoridades educativas.

Vecinos de colonias como El Centenario, Chametla, Loma Obrera y parte del corredor La Paz–El Sargento reportaron cortes prolongados de energía eléctrica desde temprano, asegurando que no se emitió ningún aviso preventivo ni explicación sobre la duración de las fallas.

En comentarios dentro de publicaciones en redes sociales —incluido un video relacionado con las lluvias— usuarios lamentaron que, pese a los apagones y las condiciones climáticas, no se haya emitido una suspensión oficial de clases, lo que afectó particularmente a padres de familia que no contaban con electricidad para preparar a sus hijos o trasladarse a escuelas.

“¿Cómo quieren que uno mande a los niños si no hay luz ni información?”, reclamó una usuaria, mientras otros señalaron que las autoridades “esperan a que pase algo grave” para reaccionar.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad estatal o municipal ha difundido un comunicado confirmando suspensión de actividades escolares, lo que incrementó la incertidumbre entre la población.

Las precipitaciones, aunque de intensidad moderada en la mayor parte de la ciudad, ocasionaron encharcamientos, fallas eléctricas y complicaciones viales en colonias del norte y sur de La Paz. Sin embargo, la Subsecretaría de Protección Civil de BCS no ha emitido un reporte actualizado sobre los efectos del clima ni sobre recomendaciones específicas para la población.

Esta falta de comunicación —sumada a los apagones y a la continuidad de clases— detonó críticas hacia la coordinación institucional en situaciones climáticas que afectan servicios básicos.

