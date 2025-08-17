Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 17 de Agosto, 2025
BCS

¿Se fue la luz? Así puedes reportar los apagones en tu colonia si vives en Baja California Sur

El Apagonómetro de CERCA permite reportar la fecha, hora y duración de los cortes de energía en las colonias afectadas de BCS.
Andrea Villarreal
17 agosto, 2025
Apagonómetro de CERCA: así puedes reportar los apagones en tu colonia si vives en BCS

Imagen generada con IA

Ante los cortes de energía eléctrica que se han registrado en La Paz y Los Cabos durante este fin de semana y a lo largo del verano, el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) activó una herramienta llamada “Apagonómetro”, con el fin de recopilar reportes ciudadanos y visibilizar la magnitud de los apagones en Baja California Sur.

A través de sus redes sociales, la organización señaló el sábado 16 de agosto:

“En este momento se registran múltiples apagones en La Paz y Los Cabos. Te pedimos ayudarnos difundiendo y llenando este formulario 📝 para llevar un registro de las colonias afectadas. Tu reporte es muy valioso para visibilizar la situación y exigir soluciones”.

¿Cómo funciona el “Apagonómetro”?

El cuestionario para identificar los apagones en BCS está disponible en el sitio web oficial de CERCA y en sus redes sociales. Los ciudadanos pueden ingresar datos como:

  • Municipio o localidad (La Paz, San José del Cabo, Cabo San Lucas u otros).
  • Colonia de residencia.
  • Si han sufrido cortes de energía eléctrica.
  • Fecha, hora y duración de los apagones.

En su portal, la ONG destacó:

“Únete a nuestro Apagonómetro CERCA. Con el propósito de conocer si en tu colonia has sufrido apagones y qué acciones tomar hemos creado este formulario”.

Reporta los apagones en tu colonia

CERCA explicó que la intención es crear un registro colectivo de apagones en Baja California Sur, que permita dimensionar el impacto en las comunidades y exigir a las autoridades soluciones ante las fallas recurrentes en el suministro eléctrico durante la temporada de calor.

La organización también invitó a la población a llenar el formulario cuantas veces sea necesario en caso de que se presenten nuevos apagones, y a mantenerse informada a través de sus cuentas oficiales en Instagram y en su sitio web.

