¿Se fue la luz? Así puedes reportar los apagones en tu colonia si vives en Baja California Sur

Ante los cortes de energía eléctrica que se han registrado en La Paz y Los Cabos durante este fin de semana y a lo largo del verano, el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) activó una herramienta llamada “Apagonómetro”, con el fin de recopilar reportes ciudadanos y visibilizar la magnitud de los apagones en Baja California Sur.

A través de sus redes sociales, la organización señaló el sábado 16 de agosto:

“En este momento se registran múltiples apagones en La Paz y Los Cabos. Te pedimos ayudarnos difundiendo y llenando este formulario 📝 para llevar un registro de las colonias afectadas. Tu reporte es muy valioso para visibilizar la situación y exigir soluciones”.

¿Cómo funciona el “Apagonómetro”?

El cuestionario para identificar los apagones en BCS está disponible en el sitio web oficial de CERCA y en sus redes sociales. Los ciudadanos pueden ingresar datos como:

Municipio o localidad (La Paz, San José del Cabo, Cabo San Lucas u otros).

Colonia de residencia.

Si han sufrido cortes de energía eléctrica.

Fecha, hora y duración de los apagones.

En su portal, la ONG destacó:

“Únete a nuestro Apagonómetro CERCA. Con el propósito de conocer si en tu colonia has sufrido apagones y qué acciones tomar hemos creado este formulario”.

Reporta los apagones en tu colonia

CERCA explicó que la intención es crear un registro colectivo de apagones en Baja California Sur, que permita dimensionar el impacto en las comunidades y exigir a las autoridades soluciones ante las fallas recurrentes en el suministro eléctrico durante la temporada de calor.

La organización también invitó a la población a llenar el formulario cuantas veces sea necesario en caso de que se presenten nuevos apagones, y a mantenerse informada a través de sus cuentas oficiales en Instagram y en su sitio web.