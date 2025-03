Así fue la aparatosa caída que sufrió Galilea Montijo en el carnaval de Mazatlán (VIDEO)

Galilea Montijo se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se diera tremendo “ranazo” durante su participación en el Carnaval de Mazatlán el pasado fin de semana. La conductora de “Hoy” desfiló en un carro alegórico, saludando y bailando al ritmo de la música, cuando un descuido la llevó a sufrir una aparatosa caída.

El momento ocurrió mientras descendía por unas escaleras del famoso carro alegórico, donde perdió el equilibrio debido a la cola de su vestido blanco y cayó ante la sorpresa del público, que por unos momentos se preocupó de que algo le hubiera pasado.

Todo esto ocurrió mientras su novio, el modelo Isaac Moreno, la tomaba de la mano para ayudarle a bajar de las escaleras, sin embargo, no fue de mucha ayuda.

Un día después de que ocurriera el accidente, y que el video se hiciera viral en redes sociales, la originaria de Jalisco acudió a sus historias de Instagram para hablar de lo sucedido, pero también para agradecer al público el amor y la preocupación.

“Se me atoró el vestido en el tacón, resbalé, me duele un poquito el pie izquierdo. Gracias por preguntar, por preocuparse, pero tenía al lado a mi Lord (Isaac Moreno) que alcanzó a detenerme para que la caída no fuera más aparatosa. Gracias de verdad por todo su cariño”, contó en sus redes sociales.