VIDEO: Aparatoso accidente moviliza a cuerpos de emergencia en Cabo San Lucas

Un aparatoso accidente automovilístico ocurrido la tarde de este lunes 15 de septiembre frente al puente de Costco, en la colonia El Tezal, movilizó a cuerpos de emergencia y generó tráfico lento en la carretera con dirección a San José del Cabo.

De acuerdo con reportes preliminares compartidos en redes sociales, al menos dos camionetas se vieron involucradas en la colisión, resultando varias personas lesionadas. Paramédicos y unidades de auxilio acudieron de inmediato para brindar atención en el lugar.

Ciudadanos que circulaban por la zona difundieron imágenes y alertas sobre el accidente. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de heridos ni la gravedad de las lesiones, pero se prevé que en las próximas horas se amplíe la información.

Mientras tanto, el percance mantiene congestionamiento vial en uno de los accesos principales de Cabo San Lucas, por lo que se recomienda a los automovilistas que se dirigen hacia San José del Cabo extremar precauciones.

Información en proceso…

