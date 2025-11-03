VIDEO de aparatoso accidente: conductor arrolla a varias personas en el Malecón de La Paz

Un aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este lunes 3 de noviembre en el Malecón de La Paz dejó como saldo cinco personas lesionadas, luego de que un vehículo perdiera el control y arrollara a un grupo de jovenes que se encontraban en la banqueta.

De acuerdo con los vídeos difundidos en redes sociales, el aparatoso accidente ocurrieron alrededor de las 2:00 horas, a la altura de un bar, ubicado sobre Paseo Álvaro Obregón y esquina con 16 de Septiembre. En el sitio, elementos policiacos localizaron a dos mujeres y tres hombres con diversas lesiones, quienes momentos antes se encontraban sentados en una mesa sobre la banqueta del malecón.

Según testimonios recabados en el lugar, el accidente se originó cuando un vehículo Jeep color gris impactó a un automóvil Toyota Corolla blanco, lo que provocó que este último se proyectara hacia la banqueta, atropellando a las personas que ahí se encontraba, mientras que el vehículo Jeep se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Paramédicos de cuerpos de emergencia brindaron los primeros auxilios a las víctimas y trasladaron al hospital a dos jóvenes, de 20 y 21 años, quienes presentaban lesiones de consideración.

Pese al operativo de búsqueda desplegado por las autoridades, no fue posible ubicar al vehículo responsable. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que se levantó el parte correspondiente y que las investigaciones continúan para esclarecer el hecho y dar con el responsable.