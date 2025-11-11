Aparecen graffitis xenófobos en El Tezal; vecinos piden mayor vigilancia

Vecinos del fraccionamiento El Tezal en Cabo San Lucas, expresaron su preocupación por la aparición de graffitis xenófobos con mensajes ofensivos hacia la comunidad extranjera, principalmente contra ciudadanos de Estados Unidos, Europa y Canadá.

Seth Vázquez Cuevas, coordinador del Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas, informó que los mensajes han generado inquietud entre residentes y asociaciones vecinales, quienes ya iniciaron labores para borrar y cubrir las pintas.

“En el área de El Tezal hemos detectado varios graffitis muy ofensivos hacia la comunidad extranjera. Hemos sido convocados por el Consejo Ciudadano del Tezal y nosotros mismos hemos salido a pintar las bardas. Solicitamos más vigilancia para evitar que se repita”, declaró Vázquez Cuevas.

El coordinador también señaló que se han reportado incidentes similares en La Paz, aunque hasta el momento no se ha identificado a los responsables ni se conoce el motivo de las acciones.

Los residentes piden a las autoridades municipales y estatales reforzar la seguridad en El Tezal, ya que consideran que este tipo de manifestaciones afectan la imagen turística de Los Cabos y la convivencia entre mexicanos y extranjeros.