Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 28 de Noviembre, 2025
HomeBCSApellidos frecuentes y raíces históricas: la identidad sudcaliforniana en Baja California Sur
BCS

Apellidos frecuentes y raíces históricas: la identidad sudcaliforniana en Baja California Sur

García, González y Martínez conviven con Cota, Olachea y Arce en el mosaico cultural de la península
Juan Butterfield
28 noviembre, 2025
0
21

CPS MEDIA IA

Apellidos más comunes en BCS hoy

Baja California Sur es una tierra con mezcla de historia, migraciones y familias que han forjado su identidad a lo largo de los siglos.

De acuerdo con registros demográficos y estudios de genealogía, los apellidos más frecuentes en el estado incluyen:

  • García, el más común en el padrón electoral y población general.
  • González, Martínez, López, Hernández, también entre los más repetidos.
  • Castro, Sánchez, Rodríguez, Romero, Cota, con alta presencia y arraigo local.

Además, estos nombres coinciden con patrones nacionales, reflejando procesos de migración interna y asentamiento en la península durante las últimas décadas.

Apellidos por comunidad: reflejo de identidad local

Un estudio del académico Gilberto Ibarra Rivera muestra cómo varían los apellidos según la localidad:

  • En La Paz: Carballo, Cota, Olachea, Espinoza, Lucero, Hirales.
  • En Cabo San Lucas: González, Martínez, Ruiz, Leggs, Zumaya, Ceseña.
  • En San José del Cabo, Santa Ana y Santa Rosa: Castro, Ceseña, Olachea, Agúndez, Montaño, Álvarez, Castillo.
  • En el norte, como La Purísima o Loreto: Higuera, Peralta, Osuna, Arce, Garayzar, Murillo, Romero, Drew, Davis.

Por otra parte, estos patrones muestran que BCS conserva familias con tradición local, muchas ligadas a poblaciones rurales, misiones antiguas o asentamientos costeros.

Raíces históricas y apellidos fundadores

El poblamiento de BCS se remonta a la época colonial, con colonos, soldados e inmigrantes de distintas nacionalidades.

Entre los apellidos con raíces más antiguas destacan:

  • Rodríguez, ligado a Esteban Rodríguez Lorenzo, portugués que participó en la fundación de la misión de Loreto.
  • Márquez, originario de un soldado siciliano en los primeros asentamientos.
  • Arce, descendiente de un soldado inglés adaptado al contexto colonial.
  • Carrillo y Ceseña, presentes en documentos antiguos como parte de los primeros pobladores.

Además, durante los siglos XIX y XX llegaron migraciones por comercio, minería y actividades marítimas. Esto introdujo apellidos europeos y anglosajones que con el tiempo se integraron al tejido social sudcaliforniano.

Identidad, mezcla y continuidad

El contraste entre apellidos nacionales comunes (García, González, Martínez, López, Hernández) y apellidos locales con historia propia (Rodríguez, Arce, Carrillo, Ceseña) refleja la compleja identidad de Baja California Sur.

Finalmente, este entramado genealógico y demográfico forma parte de lo que se conoce como “identidad sudcaliforniana”: un territorio con memoria, familias que han marcado su historia y comunidades que se renuevan constantemente con nuevas llegadas.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasBaja California SurHistoria
Articulo anterior

Empresarios y vendedores ambulantes refuerzan acuerdos para ordenar el comercio informal

Siguiente articulo

Incendio en Hong Kong revela fallas de seguridad y corrupción en obras; ...