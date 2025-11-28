Apellidos frecuentes y raíces históricas: la identidad sudcaliforniana en Baja California Sur

Apellidos más comunes en BCS hoy

Baja California Sur es una tierra con mezcla de historia, migraciones y familias que han forjado su identidad a lo largo de los siglos.

De acuerdo con registros demográficos y estudios de genealogía, los apellidos más frecuentes en el estado incluyen:

García , el más común en el padrón electoral y población general.

, el más común en el padrón electoral y población general. González, Martínez, López, Hernández , también entre los más repetidos.

, también entre los más repetidos. Castro, Sánchez, Rodríguez, Romero, Cota, con alta presencia y arraigo local.

Además, estos nombres coinciden con patrones nacionales, reflejando procesos de migración interna y asentamiento en la península durante las últimas décadas.

Apellidos por comunidad: reflejo de identidad local

Un estudio del académico Gilberto Ibarra Rivera muestra cómo varían los apellidos según la localidad:

En La Paz : Carballo, Cota, Olachea, Espinoza, Lucero, Hirales.

: Carballo, Cota, Olachea, Espinoza, Lucero, Hirales. En Cabo San Lucas : González, Martínez, Ruiz, Leggs, Zumaya, Ceseña.

: González, Martínez, Ruiz, Leggs, Zumaya, Ceseña. En San José del Cabo, Santa Ana y Santa Rosa : Castro, Ceseña, Olachea, Agúndez, Montaño, Álvarez, Castillo.

: Castro, Ceseña, Olachea, Agúndez, Montaño, Álvarez, Castillo. En el norte, como La Purísima o Loreto: Higuera, Peralta, Osuna, Arce, Garayzar, Murillo, Romero, Drew, Davis.

Por otra parte, estos patrones muestran que BCS conserva familias con tradición local, muchas ligadas a poblaciones rurales, misiones antiguas o asentamientos costeros.

Raíces históricas y apellidos fundadores

El poblamiento de BCS se remonta a la época colonial, con colonos, soldados e inmigrantes de distintas nacionalidades.

Entre los apellidos con raíces más antiguas destacan:

Rodríguez , ligado a Esteban Rodríguez Lorenzo, portugués que participó en la fundación de la misión de Loreto.

, ligado a Esteban Rodríguez Lorenzo, portugués que participó en la fundación de la misión de Loreto. Márquez , originario de un soldado siciliano en los primeros asentamientos.

, originario de un soldado siciliano en los primeros asentamientos. Arce , descendiente de un soldado inglés adaptado al contexto colonial.

, descendiente de un soldado inglés adaptado al contexto colonial. Carrillo y Ceseña, presentes en documentos antiguos como parte de los primeros pobladores.

Además, durante los siglos XIX y XX llegaron migraciones por comercio, minería y actividades marítimas. Esto introdujo apellidos europeos y anglosajones que con el tiempo se integraron al tejido social sudcaliforniano.

Identidad, mezcla y continuidad

El contraste entre apellidos nacionales comunes (García, González, Martínez, López, Hernández) y apellidos locales con historia propia (Rodríguez, Arce, Carrillo, Ceseña) refleja la compleja identidad de Baja California Sur.

Finalmente, este entramado genealógico y demográfico forma parte de lo que se conoce como “identidad sudcaliforniana”: un territorio con memoria, familias que han marcado su historia y comunidades que se renuevan constantemente con nuevas llegadas.