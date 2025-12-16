Puente Nichupté impulsará la afluencia al Parque Cancún y promete detonar el turismo local

La apertura del Puente Vehicular Nichupté se perfila como un punto de inflexión para la actividad recreativa y turística en Cancún, al reducir de forma significativa los tiempos de traslado hacia el Parque Cancún y detonar un aumento sustancial en el número de visitantes durante la próxima temporada vacacional.

La nueva conexión vial, que enlazará la zona hotelera con el centro de la ciudad, permitirá acortar hasta en 20 minutos el trayecto hacia el parque, un factor clave para revertir la baja afluencia registrada durante más de un año de obras en la zona.

Leer más: Aeropuerto de Cancún encadena dos años a la baja y se aleja de su récord histórico de pasajeros

El director del Parque Cancún, César Barrios, explicó que las restricciones de acceso provocadas por la construcción del puente limitaron la llegada de visitantes a un promedio de entre 300 y 500 personas diarias, una cifra muy por debajo del potencial del espacio recreativo.

Con la entrada en operación del Puente Nichupté, la administración del parque prevé que la afluencia se multiplique, especialmente los fines de semana, cuando se espera recibir al menos dos mil visitantes los sábados y domingos, impulsados por una movilidad más ágil y directa.

Leer más: Casi 14 millones de trabajadores no tendrán aguinaldo por operar en la informalidad

Barrios recordó que, incluso en el periodo de menor acceso, los picos de asistencia se lograron cuando se organizaron eventos especiales, como carreras deportivas, festivales ambientales y actividades culturales, lo que confirma la capacidad del parque para atraer públicos diversos.

Actualmente, el Parque Cancún ofrece más de 30 actividades permanentes, que van desde talleres y cursos hasta paseos guiados, clases de macramé, dibujo naturalista, arte, filosofía y experiencias diseñadas para el esparcimiento familiar y educativo.

Leer más: Hoteles de Playa del Carmen cierran ante alza de rentas vacacionales y falta de regulación

En paralelo, la administración del parque retomará el diálogo con concesionarios del transporte público para establecer una ruta urbana que llegue directamente al recinto, con el objetivo de ampliar el acceso a visitantes que no cuentan con vehículo propio.

Sobre el avance de la obra, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que la inauguración del Puente Nichupté podría realizarse en enero, y no en diciembre como se había planteado inicialmente, debido a los ajustes finales que requiere un proyecto de gran magnitud.

La mandataria estatal también desmintió versiones que circulan en redes sociales sobre un posible cobro por el uso del puente, al reiterar que será completamente gratuito, tal como se definió desde el arranque del proyecto durante la administración federal anterior.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO