Miércoles 4 de Febrero, 2026
Los Cabos

API BCS asume limpieza de espacios turísticos en Los Cabos tras salida de Fonatur

Ante la falta de recursos tras la salida de Fonatur, la API de BCS participa en labores de limpieza y mantenimiento de zonas turísticas en Los Cabos.
4 febrero, 2026
API BCS limpieza zona turistica Los Cabos

Foto: Luis Castrejón

La Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur participa actualmente en las labores de limpieza y mantenimiento de espacios turísticos en Los Cabos, como parte de un convenio de colaboración vigente con el Ayuntamiento, luego de los rezagos que dejó la desaparición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, explicó que estos trabajos se realizan de manera coordinada con dependencias federales, estatales y municipales, y destacó la aportación de la API estatal en la recuperación de áreas públicas y turísticas del municipio.

“Ha sido un buen trabajo el que ha realizado la API estatal en temas de limpieza y mantenimiento. Tras la desaparición de Fonatur se presentaron complicaciones, y hoy, junto con la API y otras dependencias, se avanza en la renovación de los servicios públicos y la atención de estos espacios”, señaló.

LEE MÁS: Ecología intensifica protección en el Estero de San José para erradicar incendios forestales

El edil indicó que la salida de Fonatur generó rezagos en el mantenimiento de zonas turísticas, situación que ahora se atiende mediante esquemas de colaboración interinstitucional, como el convenio que se mantiene con la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur.

Las acciones forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la imagen urbana, reforzar los servicios públicos y atender zonas de alta afluencia turística, con el objetivo de mantener en condiciones adecuadas los espacios visitados tanto por residentes como por turistas.

