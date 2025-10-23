Apio Quijano, el ex Kabah, anuncia su matrimonio. Conoce ¿quién es su prometido?

Apio Quijano y Juanpa Serrano anunciaron su compromiso matrimonial después de ocho años de noviazgo. El momento romántico documentado y compartido por el ex Kabah en redes sociales ilustra tanto su historia de amor como su decisión de visibilizarla públicamente.

El momento íntimo de la propuesta ocurrió durante un viaje ocurrido en junio pasado, sin embargo, ambos optaron por mantener en privado antes de hacerlo público esta semana. La declaración vino acompañada de un mensaje en el que Quijano explicó que dudaban entre mantener este momento “solo para nosotros” o compartirlo públicamente, ya que representa “una celebración de los años que llevamos juntos”.

Colectivos de fans y figuras del espectáculo reaccionaron con entusiasmo al anuncio, destacando no solo la noticia del matrimonio, sino también la valentía y apertura que representa para la comunidad LGBTQ+.

¿Quién es Juan Pa Serrano?

Juan Pa Serrano es un influencer mexicano que es reconocido principalmente por su trabajo en redes sociales por compartir contenido sobre viajes, gastronomía, estilo de vida y moda. Cumple años el 29 de junio y se especula en redes sociales que tiene alrededor de 35 años.

El novio de Apio tiene una cuenta activa en TikTok con más de 95.9 miles de seguidores y una presencia significativa en Instagram, red social en la que cuenta con más de 200 mil seguidores registrados hasta el momento.

Además, en los últimos dos años ha compartido contenido junto al cantante de Kabah, mostrando sus paseos por diferentes países o realizando bailes virales.