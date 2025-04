Aplazan audiencia de Rubén Muñoz por caso “Misión Punta Norte”

La audiencia inicial contra el expresidente municipal de La Paz, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, por el caso Misión Punta Norte, fue aplazada para el próximo 29 de mayo a las 12:00 horas. El exalcalde es acusado de su probable intervención en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, además de falsificación de documentos, en el proceso de cambio de uso de suelo.

La decisión de aplazar la audiencia fue tomada este viernes 4 de abril en el Centro de Justicia Penal, en la capital del estado, luego de que su defensa argumentó ante el Juzgado del Sistema Penal Acusatorio que no pudo revisar el contenido del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), entregado en formato CD, el cual forma parte del expediente.

A pesar de que se trata de información pública, los abogados señalaron que no contaban con los medios para acceder a los archivos del disco compacto. La jueza aceptó la justificación y fijó nueva fecha.

Rubén Muñoz acudió al Centro de Justicia Penal en compañía de su equipo legal. Al ser abordado por medios de comunicación, se negó a responder preguntas relacionadas con el caso y se retiró del lugar sin emitir declaraciones.

En el lugar se presentaron integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en Baja California Sur (FRECIUDAV). Los manifestantes exigieron sanciones en contra del exalcalde por presuntas irregularidades cometidas en la autorización del proyecto Misión Punta Norte. El abogado y asesor jurídico del frente, Arturo Rubio Ruiz, indicó que la excusa utilizada por la defensa tiene como objetivo alargar el proceso legal.

“Fue un argumento bastante fútil porque dicen que no pudieron abrir el disco donde estaba la ley. La ley no se tiene que demostrar, la ley tiene que invocar y se tiene que cumplir. También dijo que no tenían conocimiento de la carpeta administrativa que como dato de prueba se incorporó a la carpeta de investigación. Eso también raya en lo vergonzoso porque esa resolución es de noviembre del año pasado”, expresó Rubio Ruiz.