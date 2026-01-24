Aplazan sin fecha los Juegos Asiáticos de Invierno 2029 en Arabia Saudita tras polémica por su sede

Los Juegos Asiáticos de Invierno 2029, cuya organización había sido otorgada a Arabia Saudita, fueron aplazados indefinidamente, informaron este sábado el Comité Olímpico y Paralímpico Saudita y el Comité Olímpico Asiático (OCA) mediante un comunicado conjunto.

Ambas instancias señalaron que acordaron “un nuevo marco para la organización futura” del evento, sin precisar una nueva fecha para su realización, lo que confirma la postergación de una justa que desde su anuncio estuvo rodeada de controversia.

La polémica surgió en 2022, cuando el OCA asignó la sede a Neom, específicamente a la ciudad futurista de Trojena, ubicada en una zona montañosa y desértica del noroeste saudita. La decisión generó críticas debido a que nunca antes se ha realizado un evento internacional de deportes de invierno en una región con clima predominantemente caluroso.

Tradicionalmente, los Juegos Asiáticos de Invierno se celebran en países con infraestructura y condiciones naturales adecuadas, como China o Japón. La edición más reciente tuvo lugar en Harbin, China, en 2025.

De acuerdo con un reporte del Financial Times, publicado en agosto pasado, Arabia Saudita enfrenta retrasos en la construcción de las infraestructuras necesarias, lo que habría llevado a Riad a proponer que la justa se celebrara cuatro años después de lo previsto o incluso que fuera organizada por Corea del Sur o China.

Además de los desafíos técnicos, el proyecto recibió críticas de organizaciones ambientalistas. Greenpeace calificó la elección de Trojena como riesgosa para el medio ambiente, al advertir que podría alterar ecosistemas locales debido a la construcción de pistas de esquí, un lago artificial de agua dulce, complejos turísticos y hoteles de lujo.

Arabia Saudita ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos, y en los últimos años ha impulsado una estrategia de inversión masiva en eventos deportivos internacionales —como fútbol, Fórmula 1, golf y boxeo— con el objetivo de mejorar su imagen global.

Pese a las críticas, el director del Fondo de Inversión Pública (PIF) aseguró a finales de octubre que el megaproyecto Neom, valuado en 500 mil millones de dólares, sigue siendo una prioridad estratégica para la monarquía del Golfo.

