Apoyan las denuncias contra funcionarios, incluso si son contra el gobernador del estado

El pasado jueves 15 de febrero se sumó una denuncia más en contra del gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío. Es la segunda en contra del mandatario en lo que va del año en la que se señalan actos de violencia hacia una ciudadana. Ambas fueron interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La primera denunciante, Isabel Peña, maestra de preescolar, se acercó a la CEDH al sentirse víctima de violencia simbólica por parte del ejecutivo estatal, hechos ocurridos en noviembre del año pasado durante una reunión con las participantes del Segundo Parlamento de Mujeres del estado. Al respecto, dio a conocer cuál ha sido el avance en las últimas semanas.

Su caso fue abierto el 25 de enero, y justo tres semanas después se interpuso una denuncia similar por la presidenta del Gremio Rosa Movilidad, Evangelina Castillo Hirales, tras haber tenido diferentes encuentros con Víctor Castro ante la falta de otorgamiento de concesiones para mujeres. Acción que Isabel Peña, dijo, sirven de ejemplo, ya que este tipo de denuncias son importantes para erradicar conductas contra las mujeres.

“No puedo decir que me da gusto porque no debería de estar pasando esta situación, tiene total apoyo la compañera, qué bueno, yo invito y exhorto a cualquier mujer a que hagan su denuncia formal, qué te puedo decir es lamentable este tipo de situaciones que estén pasando en nuestro estado de violencia sobre todo por parte del Ejecutivo, o sea, no deberían ni de pasar, pues no, ni siquiera deberíamos de tener un parlamento de mujeres porque deberíamos de tener leyes sustantivas para todos”.