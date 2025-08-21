Apoyan a 45 familias con programa educativo en el Hotel Garza Blanca

Grupo Tafer, en coordinación con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), realizó la entrega de útiles escolares a hijos de colaboradores sindicalizados del Hotel Garza Blanca Los Cabos, como parte de su compromiso con el apoyo educativo en Los Cabos. Este año, 45 familias resultaron beneficiadas mediante este programa que forma parte del contrato colectivo de trabajo.

📚 Apoyo continuo a la educación desde hace cuatro años

Carlos Enciso, gerente de Recursos Humanos del Hotel Garza Blanca, explicó que el programa educativo se implementó hace cuatro años y ha crecido de forma constante:

“Desde hace cuatro años incorporamos un convenio con nuestro sindicato dentro del contrato colectivo. Este año se benefician 45 familias del personal sindicalizado. Año con año ha ido creciendo el número de beneficiarios”, destacó.

👨‍👧 Testimonio de beneficiarios del programa

Emilio Núñez, colaborador del hotel y padre de familia, expresó su agradecimiento por esta iniciativa que apoya directamente la educación de sus hijos:

“Me siento muy orgulloso de pertenecer al Grupo Tafer, muy agradecido por la oportunidad que nos brindan; especialmente por mi hija, que sacó buenas calificaciones y puede acceder a esta gran oportunidad”, comentó.

💬 Grupo Tafer impulsa la formación académica de sus colaboradores

Fernando González Corona, presidente de Grupo Tafer, enfatizó que el objetivo de estos programas es brindar herramientas para el desarrollo académico y profesional de los colaboradores y sus familias:

“Es fundamental que nuestros colaboradores e hijos participen en los diferentes programas educativos que impulsamos. Esto contribuye a su formación y al futuro del destino”, señaló.

📈 Compromiso social y educación en Los Cabos

Esta acción se suma a otras iniciativas que Grupo Tafer implementa en el destino, con un enfoque en educación, bienestar y responsabilidad social. El Hotel Garza Blanca Los Cabos continúa posicionándose no solo como un referente en hospitalidad, sino también como una empresa comprometida con el desarrollo de su comunidad.

