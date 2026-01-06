Ayuntamiento de La Paz brindará apoyo económico y talleres a 50 madres cuidadoras de infancias con autismo

Apoyos económicos y talleres formativos para madres cuidadoras

El programa contempla la entrega de un apoyo económico único, así como la impartición de talleres formativos orientados a fortalecer el bienestar emocional, personal y las capacidades de las madres cuidadoras, reconociendo el impacto social de su labor.

La aprobación de estos apoyos fue avalada por el Cabildo de La Paz y se enmarca dentro de la agenda social promovida por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, enfocada en visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados como un pilar fundamental para la cohesión social.

Política social incluyente para infancias con autismo

Estas acciones se suman a otros compromisos municipales anunciados para 2026, entre ellos el acceso a transporte gratuito en las rutas del Tiburón Urbano para niñas y niños usuarios de la Clínica de Atención Integral para el Trastorno del Espectro Autista, fortaleciendo una política pública con enfoque incluyente y de derechos.

El Ayuntamiento de La Paz informó que la lista de beneficiadas puede consultarse en las redes sociales oficiales del Instituto Municipal de las Mujeres, además de que las madres seleccionadas serán notificadas directamente vía correo electrónico.

LEE MÁS: Manifestación pacífica en el malecón de La Paz contra intervención en Venezuela

Con este programa, el gobierno municipal refrenda su compromiso de construir un municipio más justo, sensible y solidario con las mujeres cuidadoras y las infancias con autismo.