Gobierno de BCS refuerza apoyo a mujeres víctimas de violencia con convenio

Con el propósito de fortalecer la atención a mujeres en situación de violencia, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó una reunión con representantes del programa Alimentación para el Bienestar y del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMujeres), en la que se acordaron acciones conjuntas orientadas a la protección y empoderamiento femenino.

Durante el encuentro, Luis Manuel Aguilar Colunga, subgerente de la unidad operativa La Paz de Alimentación para el Bienestar, y Irene Berenice Serrato Flores, directora general de ISMujeres, expusieron la importancia de reforzar la red de apoyos a través de la donación de alimentos al Espacio ALAS, un refugio que brinda atención integral a mujeres y a sus hijas e hijos.

Además, se acordó promover la Línea 079 opción 1, servicio gratuito de atención y orientación, mediante la distribución de materiales informativos en las 188 Tiendas para el Bienestar de la entidad. Asimismo, el personal de estas tiendas recibirá capacitación especializada para identificar y canalizar a mujeres en situación de violencia hacia instancias de apoyo.

Castro Cosío subrayó que su gobierno está comprometido con impulsar políticas de prevención, atención y sanción de la violencia de género. Aseguró que el trabajo coordinado entre dependencias y programas sociales es indispensable para garantizar la dignidad y seguridad de las mujeres sudcalifornianas.

“El compromiso es claro: poner en el centro a las mujeres, garantizarles justicia, bienestar y una vida libre de violencia”, afirmó el mandatario estatal.

