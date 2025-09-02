Cabo San Lucas respalda con apoyo económico a la boxeadora “La Muñeca”

En representación de la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, el coordinador de la Secretaría General, Víctor Castro Martínez, entregó un apoyo económico a la boxeadora profesional Edén Inairam Villavicencio Aguirre, “La Muñeca”, para respaldar su preparación rumbo a su próxima pelea del sábado 6 de septiembre.

Durante el encuentro, Castro Martínez destacó la importancia de impulsar el deporte local y reconocer a los jóvenes talentos que representan a Baja California Sur.

“Para nosotros es fundamental reconocer y apoyar a las y los atletas que representan con esfuerzo y dedicación a Baja California Sur. El deporte no solo fortalece el cuerpo, sino también el carácter y la disciplina de quienes lo practican. Invito a la ciudadanía a asistir este 6 de septiembre para disfrutar de un evento deportivo de calidad”, comentó.

La boxeadora, con experiencia en combates de cuatro rounds, se enfrentará en el Auditorio “Leonardo Gastélum Villalobos” de Cabo San Lucas, en una cartelera que incluirá alrededor de ocho peleas.

Villavicencio Aguirre agradeció el respaldo institucional y señaló que este apoyo le permitirá enfocarse en su última etapa de preparación, clave para el control de peso y el rendimiento en el ring.

“Estoy en la última fase de preparación, que es la más intensa, pero estoy lista para dar lo mejor de mí en el ring. Este apoyo me permite concentrarme en mi entrenamiento y enfrentar la pelea con todas las herramientas necesarias”, finalizó Villavicencio Aguirre.

