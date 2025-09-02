Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 2 de Septiembre, 2025
HomeLos CabosCabo San Lucas respalda con apoyo económico a la boxeadora “La Muñeca”
Los Cabos

Cabo San Lucas respalda con apoyo económico a la boxeadora “La Muñeca”

En representación de la delegada Karina de la O Uribe, autoridades locales otorgaron un apoyo económico a la boxeadora “La Muñeca” Villavicencio, quien este 6 de septiembre competirá en el Auditorio Leonardo Gastélum de Cabo San Lucas.
Daniela Lara
2 septiembre, 2025
0
27
Entregan autoridades delegacionales de Cabo San Lucas apoyo económico a boxeadora “La Muñeca”

IMG: Especial

En representación de la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, el coordinador de la Secretaría General, Víctor Castro Martínez, entregó un apoyo económico a la boxeadora profesional Edén Inairam Villavicencio Aguirre, “La Muñeca”, para respaldar su preparación rumbo a su próxima pelea del sábado 6 de septiembre.

Durante el encuentro, Castro Martínez destacó la importancia de impulsar el deporte local y reconocer a los jóvenes talentos que representan a Baja California Sur.

“Para nosotros es fundamental reconocer y apoyar a las y los atletas que representan con esfuerzo y dedicación a Baja California Sur. El deporte no solo fortalece el cuerpo, sino también el carácter y la disciplina de quienes lo practican. Invito a la ciudadanía a asistir este 6 de septiembre para disfrutar de un evento deportivo de calidad”, comentó.

La boxeadora, con experiencia en combates de cuatro rounds, se enfrentará en el Auditorio “Leonardo Gastélum Villalobos” de Cabo San Lucas, en una cartelera que incluirá alrededor de ocho peleas.

Villavicencio Aguirre agradeció el respaldo institucional y señaló que este apoyo le permitirá enfocarse en su última etapa de preparación, clave para el control de peso y el rendimiento en el ring.

“Estoy en la última fase de preparación, que es la más intensa, pero estoy lista para dar lo mejor de mí en el ring. Este apoyo me permite concentrarme en mi entrenamiento y enfrentar la pelea con todas las herramientas necesarias”, finalizó Villavicencio Aguirre.

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasApoyos económicosH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Presentan proyecto de Casa Cuna y Casa Hogar en Los Cabos

Siguiente articulo

Ciclones y temporada baja desploman hasta 50% las ventas de servicios acuáticos ...