Solicitan apoyo para familia afectada por incendio en La Ballena

La solidaridad ciudadana se ha activado en redes sociales luego de que una familia perdiera todas sus pertenencias tras un voraz incendio registrado la tarde del lunes 22 de diciembre en la colonia Ejidal, mejor conocida como La Ballena, en San José del Cabo.

De acuerdo con información del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, el reporte de incendio en casa-habitación se recibió durante la tarde, movilizando a unidades bomberiles hasta las calles Pez Parfo y Pez Lisa. Al arribar al sitio, los elementos confirmaron que el fuego consumió dos viviendas construidas con materiales endebles, las cuales resultaron en pérdida total.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, los daños materiales fueron severos, dejando a la familia afectada sin hogar ni pertenencias.

Este martes, familiares y personas cercanas a los damnificados iniciaron una campaña de beneficencia a través de redes sociales, solicitando el apoyo voluntario de la comunidad josefina. Hasta el momento, de acuerdo con la información difundida, se tiene conocimiento de dos personas directamente afectadas por el siniestro: una joven madre y su hijo de ocho años, quienes perdieron todas sus pertenencias a consecuencia del incendio.

Entre los artículos que actualmente se solicitan para apoyar a la familia se encuentran:

Ropa de niño talla 12

Zapatos de niño talla 22/23

Ropa para mujer talla chica

Suéteres

Cobijas

Despensa

Las personas interesadas en sumarse a esta labor humanitaria y brindar apoyo a los damnificados pueden comunicarse directamente al número 624 164 1442, donde se brinda mayor información sobre la forma de donar.

