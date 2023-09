Reclama apoyo la fisicoculturista Carmen Centeno para seguir compitiendo

La fisicoculturista profesional Carmen Centeno, ha vivido 3 meses muy complicados para continuar su proceso de preparación e inscripción a la competencia “Mexico Grand Battle” que se celebrará en la capital del país este próximo fin de semana. La inconformidad y la denuncia la manifestó ante nuestros micrófonos debido a que autoridades municipales le prometieron apoyarla.

La cabeña remarcó la lista de cosas que deben ser adquiridas de cara a un concurso de fisicoculturismo, desde el coach hasta todos los suplementos necesarios como la proteína, creatina y aminoácidos. No todo se resume en una simple dieta para llegar a esos niveles de musculatura tan impresionantes.

Desde el primer momento, Carmen Centeno ha tenido acercamiento con personal del Ayuntamiento y que le han dado seguimiento a su petición, sin que hasta el momento tenga una respuesta positiva y así seguir con la competencia.

“Terceras personas alrededor del profe Leggs me han hecho el favor de estarle insistiendo en mi caso y reciben la misma evasiva que yo. De qué si se me depositará, que ya está autorizado, pero que no por parte del Ayuntamiento, por qué no hay dinero y que sería personal por parte del profe, que él me iba a dar parte de lo que me había prometido, que se me iba a dar y es día que no”.