Solicitan apoyo para Luis Medrano tras incendio que destruyó su hogar

Un incendio ocurrido el pasado 22 de diciembre en una vivienda ubicada en la colonia Francisco Villa en la calle Independencia entre Alta tensión en La Paz, dejó a Luis Jaime Medrano Fimbres y a su familia sin hogar.

El siniestro, atribuido a un posible cortocircuito, consumió la totalidad de la vivienda, causando pérdida total. Además, uno de los hermanos de Medrano resultó con quemaduras en el rostro y el brazo.

Actualmente, se busca apoyo para la reconstrucción de lo perdido. Luis Medrano, de 65 años, relató que al momento del incidente se encontraba fuera de la ciudad, en Cabo San Lucas.

“Yo no me encontraba en la ciudad, yo me encontraba en San Lucas para pasar las fiestas decembrinas. Entonces recibo una llamada a las 3 de la mañana que se estaba quemando la casa, pero que ya estaban los bomberos ahí. Tardaron como cerca de 4 horas para apagar el fuego, entonces ellos denominaron pérdida total”, explicó.