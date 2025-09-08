¿Apoyo psicológico gratuito para jóvenes en La Paz? Conoce cómo obtener acceso a este programa

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, el Ayuntamiento de La Paz anunció que las y los jóvenes del municipio pueden acceder a apoyo psicológico gratuito a través del programa “Curadamente – Salud Joven”, impulsado por la Dirección Municipal de la Juventud.

El titular de la dependencia, Manuel Álvarez Urías, explicó que la iniciativa busca fortalecer la salud mental de la juventud paceña, prevenir conductas de riesgo y ofrecer acompañamiento profesional y confidencial a quienes atraviesan dificultades emocionales.

¿En qué consiste el programa “Curadamente – Salud Joven”?

Este programa ofrece sesiones gratuitas de acompañamiento psicológico que ayudan a los adolescentes y jóvenes a:

Afrontar problemas emocionales.

Prevenir conductas de riesgo y autolesiones.

Proteger su integridad física.

Desarrollar herramientas para mejorar su bienestar psicoemocional.

¿Dónde puedes solicitar apoyo psicológico gratuito en La Paz?

Actualmente, existen cinco centros de atención en distintos puntos de la ciudad. Para agendar una cita basta con enviar un mensaje de WhatsApp a los siguientes números:

El Centenario: 612 102 96 25

Colonia Arcoíris: 612 155 81 21

Colonia 8 de Octubre: 612 120 24 69

Santa Fe: 612 291 17 88

Colonia Guerrero: 612 120 92 72

Un servicio gratuito y confidencial para jóvenes

Álvarez Urías destacó que la atención es brindada por especialistas en salud mental, quienes garantizan un acompañamiento profesional y confidencial.

Reiteró la invitación a las y los jóvenes a no dudar en acercarse y aprovechar este recurso, diseñado para atender una de las problemáticas más sensibles: el intento de suicidio, considerado un problema de salud pública entre la población juvenil.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento