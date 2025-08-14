Gobierno de BCS entrega apoyos a 42 emprendedores para impulsar la economía local

En un esfuerzo por fortalecer la economía de La Paz y respaldar a quienes buscan iniciar o consolidar un negocio, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó la entrega de apoyos del Programa de Fomento a la Economía Social, beneficiando a 42 emprendedores del municipio.

Durante el acto, celebrado en el Palacio de Gobierno, se otorgaron de manera simbólica los primeros ocho apoyos de 20 mil pesos cada uno, mientras que la inversión total ascendió a 830 mil pesos. El mandatario estatal destacó que su administración ha entregado más de mil microfinanciamientos, beneficiando de forma directa e indirecta a 5 mil personas.

“Se trata de una ayuda modesta, pero con impacto real para la economía familiar. Hemos destinado más de 24 millones de pesos a este programa y el compromiso es duplicar la cifra en los próximos dos años”, afirmó Castro Cosío.

El gobernador resaltó que este programa es un ejemplo de la aplicación honesta y transparente de los recursos públicos, un discurso que busca contrastar con prácticas del pasado en las que la opacidad y el clientelismo político restaban efectividad a las políticas de desarrollo económico.

