Entregan cama hospitalaria y apoyos alimentarios a joven con discapacidad en Los Cabos

Apoyo integral en Viva Las Veredas

Los Cabos, BCS.– En un esfuerzo conjunto entre la VI Regiduría, la subdelegación de Viva Las Veredas, el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad (IMDIS) y el Sistema DIF Los Cabos, se entregó una cama hospitalaria con colchón y apoyos alimentarios a Ariel, joven residente de la colonia Viva Las Veredas que enfrenta una condición de movilidad reducida.

Historia de resiliencia

La regidora Marisela Montaño Peralta explicó que la gestión inició tras el acercamiento de la subdelegada Mireya Zúñiga, quien expuso el caso de Ariel.

Hace siete años, un accidente le provocó parálisis en la columna vertebral, situación que lo mantiene en condición de postración. A pesar de ello, Ariel se desempeña como técnico en reparación de teléfonos celulares, actividad con la que sostiene a su madre y a sus dos hijos menores.

Acciones de atención integral

La jornada incluyó diversas medidas de apoyo:

🛏️ Entrega de cama hospitalaria y colchón.

🩺 Valoración médica por parte del personal del DIF.

🏠 Seguimiento a procesos de rehabilitación a domicilio.

📋 Programación de estudios médicos.

🗂️ Canalización al área de Atención Ciudadana para apoyos en salud y vivienda.

🛒 Entrega de despensas alimentarias.

Compromiso ético del servicio público

La regidora Montaño subrayó que el servicio público implica un compromiso ético y cercano con quienes enfrentan circunstancias complejas.

“Estas acciones buscan fomentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, demostrando que las puertas de las dependencias permanecen abiertas para brindar atención oportuna y resultados concretos”, señaló.

Reconocimiento al esfuerzo de Ariel

Finalmente, la VI Regiduría reconoció el esfuerzo y talento de Ariel, quien continúa trabajando con dedicación en la reparación de celulares.

Se hizo un llamado a la comunidad para respaldar su emprendimiento contratando sus servicios. Para requerirlos, se puso a disposición el número telefónico (664) 853 1044.