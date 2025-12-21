Apoyos de hasta 10 mil pesos benefician a embarcaciones dedicadas a la pesca deportiva

47 pescadores de Los Cabos han recibido apoyos económicos de entre 8 mil y 10 mil pesos desde julio, gracias al programa “Sostenible Pesquero”, diseñado para fortalecer la pesca deportiva, ribereña y comercial en el municipio.

El programa, en operación desde 2025, contempla recursos destinados al mantenimiento de embarcaciones y motores, señaló Juan Javier García Davis, director municipal de Pesca y Acuacultura.

Según el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), la pesca en Baja California Sur representa una importante derrama económica, principalmente a través de la pesca deportiva, que atrae a miles de turistas y genera ingresos que superan los 100 millones de dólares anuales. Los apoyos buscan fortalecer este sector y garantizar la sostenibilidad de las comunidades que dependen de la actividad pesquera.

