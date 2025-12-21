Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 21 de Diciembre, 2025
Los Cabos

Apoyos de hasta 10 mil pesos benefician a embarcaciones dedicadas a la pesca deportiva

El programa “Sostenible Pesquero” entrega apoyos de 8 a 10 mil pesos a pescadores deportivos, ribereños y comerciales de Los Cabos
21 diciembre, 2025
Pesca deportiva Los Cabos

Foto: Luis Castrejón

47 pescadores de Los Cabos han recibido apoyos económicos de entre 8 mil y 10 mil pesos desde julio, gracias al programa “Sostenible Pesquero”, diseñado para fortalecer la pesca deportiva, ribereña y comercial en el municipio.

El programa, en operación desde 2025, contempla recursos destinados al mantenimiento de embarcaciones y motores, señaló Juan Javier García Davis, director municipal de Pesca y Acuacultura.

LEE MÁS: Autoridades impulsan que la recaudación de ASIPONA se aplique en la marina de CSL

Según el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), la pesca en Baja California Sur representa una importante derrama económica, principalmente a través de la pesca deportiva, que atrae a miles de turistas y genera ingresos que superan los 100 millones de dólares anuales. Los apoyos buscan fortalecer este sector y garantizar la sostenibilidad de las comunidades que dependen de la actividad pesquera.

