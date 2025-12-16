Entregan apoyos económicos a 163 productores de Los Cabos

Con una inversión de poco más de 1 millón 300 mil pesos, el gobierno municipal de Los Cabos entregó apoyos económicos a 163 personas productoras de distintos sectores del municipio, como parte de las acciones para fortalecer la economía local y mejorar las condiciones de trabajo de quienes dependen de actividades productivas.

La entrega se realizó este martes, a través de la Dirección General de Fomento Económico, la Dirección de Desarrollo Rural y la Dirección Municipal de Pesca, beneficiando a productores de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores y La Ribera.

Desde la Dirección General de Fomento Económico, su titular Abril Urueta Martínez informó que se otorgaron 38 apoyos, con una inversión de 260 mil 998 pesos, dirigidos a personas productoras de diversas zonas del municipio.

Lee más: IMDIS vigilará que nuevas obras y calles en Los Cabos cumplan con criterios de accesibilidad

“Estamos cerrando el año creo yo con broche de oro porque nuestra razón de ser se debe a nuestros ciudadanos, a poder fomentar su economía y obviamente que estos pequeños apoyos sean el impulso para que ellos puedan generar mejores rendimientos y gestiones para sus empresas”, expresó Urueta Martínez.

Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Raúl Arturo Montaño Ojeda, precisó que se entregaron 98 apoyos económicos, correspondientes al periodo de julio a diciembre, con una inversión de 827 mil 393 pesos, enfocados principalmente al fortalecimiento del sector rural.

“Esto es un trabajo que se ha ido realizando, enfrentamos la sequía cuando nos azotó en Los Cabos y en todo el estado. Fuimos uno de los municipios que más apoyó al sector ganadero y agrícola, porque así fueron las instrucciones del presidente Christian Agúndez Gómez, nos ha encomendado mucho que no dejemos solo al sector primario”, indicó Montaño Ojeda.

Lee más: Familias de Miraflores celebran la Gran Posada 2025

En tanto, el titular de la Dirección Municipal de Pesca, Juan Javier García Davis, dio a conocer que se entregaron 27 apoyos al sector pesquero, con una inversión de 290 mil pesos, mediante un programa enfocado en mejorar las condiciones operativas de las actividades pesqueras.

“Es un programa que existe dentro del XV Ayuntamiento de Los Cabos, en la Dirección de Pesca municipal. Se tiene el programa de ‘Fortalecimiento Sostenible Pesquero’, el cual trata de apoyar al sector pesquero, tanto a la pesca comercial como a la pesca deportiva, enfocado al mantenimiento de embarcaciones, pintura, fibra de vidrio, mantenimiento de motores —ya sea reparación o cambio de aceite—, así como para la compra de artes de pesca”, explicó García Davis.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de apoyos buscan contribuir a la estabilidad económica de las familias que dependen de los sectores productivos, así como fortalecer las actividades primarias y comerciales en distintas comunidades del municipio.