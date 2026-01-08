Apoyos llegan a comunidades rurales de La Paz, en BCS

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó una jornada de trabajo en la Delegación de Los Dolores, en La Paz, acompañado por la alcaldesa de dicho municipio, Milena Quiroga Romero, y el diputado Sergio Polanco, del Distrito V, con el objetivo de dar seguimiento a compromisos y canalizar apoyos a la población local.

La visita, realizada al arranque de 2026, se centró en la atención directa a habitantes de la zona, con énfasis en necesidades prioritarias y en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Autoridades informaron que los apoyos forman parte de una estrategia de cercanía territorial para fortalecer servicios y resolver gestiones pendientes en comunidades rurales.

Trabajo en territorio y coordinación institucional.

En las Ánimas entregaron materiales para fortalecer los hogares y se anunciaron trabajos para mejorar brechas y ramales.

Durante el recorrido, el mandatario estatal subrayó la importancia de regresar a las localidades para evaluar avances y mantener el diálogo con la ciudadanía. La alcaldesa Milena Quiroga destacó que la presencia en Los Dolores permite acelerar respuestas y articular apoyos con enfoque comunitario, mientras que el diputado Sergio Polanco refrendó el respaldo legislativo para dar continuidad a las acciones acordadas.

Lee más: Director de SAPA La Paz supervisa planta de tratamiento y centro de monitoreo del agua

Inicio de 2026 con enfoque social

Las autoridades coincidieron en que el arranque del año prioriza el trabajo en equipo y la cercanía con la gente, como base para cumplir compromisos y ampliar los apoyos en zonas que requieren atención sostenida. La jornada incluyó escucha ciudadana y revisión de necesidades locales, sin detallar montos, pero con el compromiso de seguimiento puntual.

Con estas acciones en Los Dolores, el gobierno estatal y municipal buscan consolidar un modelo de gestión territorial que mantenga presencia constante y resultados verificables en beneficio de las comunidades de La Paz y del estado.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.