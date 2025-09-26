App de Banorte se cae y deja a miles de clientes sin acceso a sus cuentas

La aplicación móvil de Banorte colapsó la mañana de este viernes 26 de septiembre, lo que impidió a un gran número de clientes acceder a sus cuentas y realizar transacciones.

Los problemas, que iniciaron poco antes de las 10 de la mañana, generaron una ola de frustración y quejas en redes sociales por parte de quienes dependen del servicio digital para sus operaciones diarias.

El servicio digital quedó inhabilitado para muchos, mostrando el mensaje: “El servicio no está disponible temporalmente”, una situación que fue corroborada por el equipo de Expansión al intentar ingresar a la plataforma.

Esta interrupción masiva afectó principalmente a usuarios que intentaban iniciar sesión o efectuar movimientos en la banca en línea.

¿Qué tanto afectó el fallo de la app de Banorte?

El portal especializado Downdetector, que monitorea el funcionamiento de servicios digitales, documentó que la interrupción no fue un incidente menor.

Según sus datos, el 40% de las quejas se centran en la imposibilidad de iniciar sesión, un 32% en la ejecución de operaciones en línea y el 28% restante en fallas generales de la banca móvil.

Aunque el problema parece extenderse por gran parte del territorio nacional, el mapa de calor de la plataforma indica que las áreas metropolitanas de Ciudad de México, Jalisco y Monterrey son las que registran la mayor concentración de reportes.

Reacción de los usuarios ante el fallo de la app de Banorte

La falta de acceso desató el enojo de los clientes en redes sociales, con comentarios que evidencian la dependencia del servicio. Algunos de los reclamos enfatizaban en que se intentaba acceder por medio de Wi-Fi o de datos móviles y aún así, no funcionaba.

En sus canales de redes sociales, la respuesta de Banorte ha señalado que no se trata de una afectación general, una postura que contrasta con la avalancha de quejas de los usuarios, a quienes no se les ha brindado una solución concreta.