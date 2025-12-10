Desarrollan apps para alertar y proteger a migrantes frente a acciones de ICE

Una organización comunitaria lanzó recientemente una aplicación llamada “ALMA”, que permite a personas inmigrantes alertar de inmediato a sus seres queridos si son detenidas por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), proporcionando su ubicación exacta y activando una red de apoyo legal y comunitario.

La iniciativa fue dada a conocer por la organización Salvadoran American Leadership and Educational Fund (SALEF), que asegura que ALMA funciona como un “botón de emergencia”: al presionarlo, la app envía automáticamente datos de localización y alerta a contactos previamente designados, familiares, abogados o líderes comunitarios, para que actúen de inmediato.

Además de la alerta, la aplicación ofrece orientación sobre derechos legales, información sobre los pasos a seguir en caso de detención y un plan de emergencia para las familias. La herramienta busca reducir el tiempo durante el cual un detenido por ICE queda incomunicado, facilitando que la comunidad se organice, ubique personas detenidas, y gestione asesoría legal.

Otra aplicación, llamada Coquí, alerta a los migrantes en Estados Unidos de las redadas con informes alimentados por la comunidad. Funciona con el modelo ‘crowdsourcing’ o colaboración masiva, por lo que los usuarios suben imágenes y marcan en un mapa los lugares donde hay presencia del ICE.

Para muchas familias latinas en Estados Unidos, esta aplicación representa una esperanza en medio de la incertidumbre generada por los operativos migratorios. En un contexto donde detenciones de migrantes, con o sin antecedentes penales, se han multiplicado, la app ofrece una opción de protección, acompañamiento y visibilidad.

Sin embargo, este tipo de herramientas también ha generado controversia: algunos sectores advierten que podría usarse para obstruir operativos de ICE, mientras activistas defienden su uso como ejercicio de solidaridad, derecho a la información y protección de derechos humanos.