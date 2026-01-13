Apple anuncia alianza con Google para potenciar Siri con inteligencia artificial Gemini

La alianza plurianual representa un cambio estratégico para Apple, que hasta ahora ha desarrollado la mayoría de su tecnología internamente y se basa en su ecosistema cerrado. En un comunicado conjunto, ambas compañías señalaron que, tras una evaluación exhaustiva, la tecnología de Google ofrece “la base más sólida” para los nuevos modelos de inteligencia artificial que impulsarán Siri y otros servicios.

El acuerdo permitirá que Apple utilice los modelos avanzados de inteligencia artificial Gemini de Google y su infraestructura en la nube como base para las futuras funciones de Apple Intelligence. El cambio busca modernizar Siri con capacidades de comprensión contextual y respuestas más completas, respondiendo a la competencia creciente en el sector de IA.

Apple subrayó que los servicios de IA continuarán manteniendo sus estándares de privacidad líderes en la industria, con procesamiento en dispositivos y en servidores Apple Private Cloud Compute. Aunque Google proporcionará la tecnología de IA, la empresa no tendrá acceso directo a los datos de los usuarios.

Un giro en la estrategia de inteligencia artificial de Apple

Tradicionalmente, Siri ha sido un punto débil en la estrategia de inteligencia artificial de Apple frente a asistentes rivales como los de Google y otros modelos basados en IA generativa. La integración con Google Gemini llega después de años de desarrollo interno y evaluaciones de otras alternativas, incluyendo tecnologías provenientes de OpenAI y Anthropic.

El nuevo Siri potenciado por Gemini se espera que llegue con una actualización de software en 2026, posiblemente con iOS 26.4, ofreciendo funciones más avanzadas de interacción y comprensión de comandos complejos.

El anuncio de Apple y Google también tuvo impacto en los mercados financieros. La noticia contribuyó a que Alphabet, la empresa matriz de Google, superara una capitalización de mercado de 4 billones de dólares, marcando un hito en el sector tecnológico.

Analistas señalan que esta asociación no solo refuerza la posición de Google en la carrera de la inteligencia artificial, sino que también señala un cambio en la estrategia de Apple, que ha optado por colaborar con uno de sus principales competidores para mantenerse relevante en el desarrollo de IA avanzada.

Mientras tanto, Siri, que ha enfrentado críticas por quedarse atrás en capacidades en comparación con otras plataformas, podría experimentar una transformación significativa gracias a la tecnología de Google Gemini, reflejando una nueva etapa en la evolución de los asistentes digitales en dispositivos móviles.

