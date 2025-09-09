Apple lanza iPhone 17 en México: precios, modelos y disponibilidad oficial 2025

Apple presentó oficialmente su nueva línea de iPhone 17, que incluye los modelos iPhone 17, Air, Pro y Pro Max, durante su evento anual “Awe Dropping”. La preventa iniciará el 12 de septiembre y la disponibilidad oficial será a partir del 19 de septiembre de 2025 en tiendas físicas y en línea.

El lanzamiento busca consolidar a Apple como líder en tecnología móvil, ofreciendo mejoras significativas en cámaras, rendimiento, diseño y conectividad.

Precios estimados en México

iPhone 17 (256 GB): $16,000 MXN

iPhone 17 Air (256 GB): $18,000 MXN

iPhone 17 Pro (256 GB): $21,000 MXN

iPhone 17 Pro Max (256 GB): $24,000 – $26,000 MXN

Los precios pueden variar según la tienda y promociones disponibles. Se recomienda revisar preventas y financiamientos.

Dónde comprar

Apple Store México: online o en tiendas físicas

Distribuidores autorizados: iShop, Mixup, Liverpool, Sears

Plataformas en línea: Amazon México, MercadoLibre

Apple y sus distribuidores ofrecerán opciones de financiamiento, promociones y paquetes de accesorios durante la preventa.

Características principales por modelo

iPhone 17: pantalla 6.3″, chip A19, cámara 48 MP, batería estándar, grabación en 8K

iPhone 17 Air: pantalla 6.6″, chip A19, cámara 48 MP, diseño ultradelgado, eSIM, batería optimizada

iPhone 17 Pro: pantalla 6.7″ ProMotion 120 Hz, chip A19 Pro, cámara 48 MP con zoom 8x, batería mejorada, refrigeración por cámara de vapor

iPhone 17 Pro Max: pantalla 6.9″ ProMotion 120 Hz, chip A19 Pro, cámara 48 MP con zoom 8x, batería 5,000 mAh, grabación 8K profesional

Todos los modelos incluyen:

eSIM reemplazando la bandeja SIM física

Compatibilidad con carga rápida y MagSafe

Mejoras térmicas en modelos Pro

Grabación de video en 8K y fotografía avanzada con HDR 4

Innovaciones destacadas

Mejor rendimiento general con chip A19 y A19 Pro

Pantalla OLED LTPO de 120 Hz en modelos Pro

Diseño más delgado y liviano, especialmente en Air

Mejora en inteligencia artificial para fotografía y video

Sistema de refrigeración avanzado en modelos Pro para mayor eficiencia energética

Fechas clave

Preventa: 12 de septiembre de 2025

Disponibilidad oficial: 19 de septiembre de 2025

Se recomienda reservar con anticipación, ya que se espera alta demanda durante los primeros días.

El iPhone 17 llega a México con importantes mejoras en cámaras, rendimiento, diseño y conectividad, ofreciendo opciones para todo tipo de usuarios. Desde quienes buscan un modelo más compacto y económico como el iPhone 17 Air, hasta los entusiastas de la fotografía y video profesional con los modelos Pro y Pro Max, Apple mantiene su liderazgo en innovación móvil.

Con precios competitivos, disponibilidad en múltiples canales y nuevas funciones avanzadas, la línea iPhone 17 promete ser un éxito durante la temporada de lanzamientos 2025.