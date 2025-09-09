Apple lanza iPhone 17 en México: precios, modelos y disponibilidad oficial 2025
Apple presentó oficialmente su nueva línea de iPhone 17, que incluye los modelos iPhone 17, Air, Pro y Pro Max, durante su evento anual “Awe Dropping”. La preventa iniciará el 12 de septiembre y la disponibilidad oficial será a partir del 19 de septiembre de 2025 en tiendas físicas y en línea.
El lanzamiento busca consolidar a Apple como líder en tecnología móvil, ofreciendo mejoras significativas en cámaras, rendimiento, diseño y conectividad.
Precios estimados en México
-
iPhone 17 (256 GB): $16,000 MXN
-
iPhone 17 Air (256 GB): $18,000 MXN
-
iPhone 17 Pro (256 GB): $21,000 MXN
-
iPhone 17 Pro Max (256 GB): $24,000 – $26,000 MXN
Los precios pueden variar según la tienda y promociones disponibles. Se recomienda revisar preventas y financiamientos.
Dónde comprar
-
Apple Store México: online o en tiendas físicas
-
Distribuidores autorizados: iShop, Mixup, Liverpool, Sears
-
Plataformas en línea: Amazon México, MercadoLibre
Apple y sus distribuidores ofrecerán opciones de financiamiento, promociones y paquetes de accesorios durante la preventa.
Características principales por modelo
-
iPhone 17: pantalla 6.3″, chip A19, cámara 48 MP, batería estándar, grabación en 8K
-
iPhone 17 Air: pantalla 6.6″, chip A19, cámara 48 MP, diseño ultradelgado, eSIM, batería optimizada
-
iPhone 17 Pro: pantalla 6.7″ ProMotion 120 Hz, chip A19 Pro, cámara 48 MP con zoom 8x, batería mejorada, refrigeración por cámara de vapor
-
iPhone 17 Pro Max: pantalla 6.9″ ProMotion 120 Hz, chip A19 Pro, cámara 48 MP con zoom 8x, batería 5,000 mAh, grabación 8K profesional
Todos los modelos incluyen:
-
eSIM reemplazando la bandeja SIM física
-
Compatibilidad con carga rápida y MagSafe
-
Mejoras térmicas en modelos Pro
-
Grabación de video en 8K y fotografía avanzada con HDR 4
Innovaciones destacadas
-
Mejor rendimiento general con chip A19 y A19 Pro
-
Pantalla OLED LTPO de 120 Hz en modelos Pro
-
Diseño más delgado y liviano, especialmente en Air
-
Mejora en inteligencia artificial para fotografía y video
-
Sistema de refrigeración avanzado en modelos Pro para mayor eficiencia energética
Fechas clave
-
Preventa: 12 de septiembre de 2025
-
Disponibilidad oficial: 19 de septiembre de 2025
Se recomienda reservar con anticipación, ya que se espera alta demanda durante los primeros días.
El iPhone 17 llega a México con importantes mejoras en cámaras, rendimiento, diseño y conectividad, ofreciendo opciones para todo tipo de usuarios. Desde quienes buscan un modelo más compacto y económico como el iPhone 17 Air, hasta los entusiastas de la fotografía y video profesional con los modelos Pro y Pro Max, Apple mantiene su liderazgo en innovación móvil.
Con precios competitivos, disponibilidad en múltiples canales y nuevas funciones avanzadas, la línea iPhone 17 promete ser un éxito durante la temporada de lanzamientos 2025.
