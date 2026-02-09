Nuevos iPad y iPad Air 2026: Apple prepara lanzamientos inminentes con chips M4 y A18

Apple se encuentra en la fase final para el lanzamiento de dos nuevos modelos de tableta que marcarán el ritmo del mercado en la primera mitad de este año: el iPad de 12.ª generación y el iPad Air de 8.ª generación.

Según informes recientes, estos dispositivos no presentarán cambios radicales en su diseño exterior, manteniendo la estética unibody de aluminio y pantallas de 11 y 13 pulgadas, pero esconderán una evolución interna significativa centrada en los procesadores A18 y M4 para potenciar el ecosistema de Apple Intelligence.

El nuevo iPad Air dará el salto al chip M4, el mismo motor que debutó en la línea Pro, lo que le otorgará un Neural Engine capaz de realizar hasta 38 billones de operaciones por segundo.

Por su parte, el iPad básico (12.ª gen) integrará el chip A18, heredado de los modelos más recientes de iPhone, lo que finalmente permitirá que el modelo de entrada de Apple sea compatible con las funciones de inteligencia artificial generativa que hasta ahora estaban limitadas a las gamas más altas del fabricante.

Una de las novedades más concretas para el iPad Air 2026 es la incorporación de conectividad avanzada mediante el chip de red N1 y el módem C1X, ambos diseñados por la propia compañía.

Estos componentes permitirán que las nuevas tabletas sean compatibles con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, garantizando conexiones más estables y veloces.

Aunque el iPad mini también se perfila como un lanzamiento cercano, los modelos de entrada y Air son los que encabezarán la llegada a las tiendas en las próximas semanas.

Contexto del ecosistema iPad y tendencias tecnológicas

El lanzamiento inminente de estos dispositivos responde a la estrategia de Apple por unificar el rendimiento de sus equipos bajo arquitecturas de silicio propio que soporten iPadOS.

A diferencia de los modelos Pro que ya utilizan pantallas OLED, el iPad Air mantendrá la tecnología Liquid Retina (LED) para conservar un precio competitivo.

No obstante, la integración del chip M4 en la gama media acorta la brecha de rendimiento, permitiendo tareas de edición de video y diseño 3D que anteriormente requerían una inversión mucho mayor, consolidando a la tableta como una herramienta de productividad versátil.

