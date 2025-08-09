La audaz decisión de Apple sobre el precio del iPhone 17 Pro

Con la noticia de que Apple espera añadir 50 dólares al iPhone 17 y al iPhone 17 Pro tras su lanzamiento en septiembre , los consumidores se enfrentarán a un iPhone más caro, ya que la competencia basada en Android mantiene los precios estables. Tim Cook y su equipo se beneficiarán de la idea de que los smartphones premium, en particular el iPhone, deberían tener un precio más alto en el futuro.

El primero es el precio de venta. Se espera que Apple aumente el precio de todos los modelos de iPhone 17 en $50 en comparación con los modelos equivalentes de iPhone 16.

Esto destaca en comparación con la competencia con Android. Samsung mantuvo el precio de la familia Galaxy S25 en su lanzamiento en enero de este año, desde el Galaxy S25 básico, con un precio inicial de $799, hasta los $1299 del Galaxy S25 Ultra. Se espera que Google adopte un enfoque similar cuando lance la familia Pixel 10 el 20 de agosto, manteniendo la paridad de precios con los Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL

A primera vista, Apple está aumentando el precio, lo que hace que la competencia sea aún más atractiva. Sin embargo, este aumento de precio tiene su propio impulso.

La estrategia de Apple ante el debate sobre qué pasa con un teléfono nuevo. Se espera que los modelos básicos pasen de 128 GB de almacenamiento a 256 GB. Si bien pagarás más que el año pasado, obtendrás el doble de almacenamiento… Compara el modelo de 256 GB del año pasado con este y verás un ahorro de $50.

El contraste es evidente. Android se mantiene igual entre 2024 y 2025, mientras que Apple encuentra la manera de que los consumidores se sientan cómodos gastando más dinero en su nuevo smartphone.

Como todas las empresas de tecnología de consumo, Apple tiene que lidiar con la sensibilidad estadounidense de Donald Trump. Esto no solo incluye el aumento de los aranceles de importación , sino también un impulso para que las empresas desplieguen más producción en territorio estadounidense.

Abordar los aranceles a corto plazo erosionará los márgenes del iPhone. Si bien se ha aumentado el almacenamiento (sería interesante ver el impacto en el precio al por mayor del iPhone, que pasa de 128 GB a 256 GB), este podría no superar los 50 $. Apple se ha dado un margen adicional para sortear los aranceles, preservando al mismo tiempo una parte significativa de su margen de beneficio.