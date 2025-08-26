¡Ya es oficial! Apple presentará el IPhone 17 en septiembre

La expectación crece en el mundo tecnológico: Apple ha confirmado un evento especial para el próximo 9 de septiembre en su sede de Cupertino, California.

Bajo el sugestivo lema “Impresionante”, la compañía de la manzana se prepara para desvelar el muy esperado iPhone 17 y diversas innovaciones en su ecosistema de dispositivos.

La invitación oficial muestra el clásico logo de la manzana mordida, con un efecto de imagen térmica que sugiere calor en los bordes rojos y frío en el centro azul, generando gran expectativa

El anuncio central gira en torno a la línea del iPhone 17, que según fuentes como Bloomberg, incluirá los modelos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. El evento se transmitirá a través de la pagina web de la compañía a las 10:00 hora local.

¿Qué se espera del IPhone 17?

Se anticipan importantes novedades para la línea del iPhone 17. Por primera vez, Apple introducirá una versión completamente nueva con un diseño notablemente más delgado que cualquiera de los iPhones anteriores.

En cuanto a sus capacidades, el modelo estándar ofrecerá una pantalla más grande y se esperan baterías de mayor capacidad. Respecto a las cámaras, el iPhone 17 estándar contará con una cámara trasera de 48 megapíxeles y una frontal de 24 megapíxeles.

Los precios estimados partirían desde los 799 dólares para el iPhone 17 y alcanzarían los 1.499 dólares para el modelo Pro Max, según Bloomberg.

El evento también promete actualizaciones para el Apple Watch, lo cual refuerza la integración de sus dispositivos inteligentes.