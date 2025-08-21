Apple TV+ ajusta su precio nuevamente, ¿Cuánto pagarás ahora?

Apple TV+ ha anunciado un nuevo incremento en el costo de su suscripción mensual, elevándose a 12.99 dólares. Esta decisión marca el tercer aumento de precio para el servicio de streaming en tan solo tres años. El ajuste tarifario comenzó este jueves en Estados Unidos y otras naciones.

Para los suscriptores actuales, la nueva tarifa se aplicará 30 días después de su próxima fecha de renovación. Los nuevos usuarios enfrentarán el precio de 12.99 dólares tras un periodo de prueba de siete días.

Este es el primer incremento de Apple TV+ desde 2023, cuando el costo mensual subió a 9.99 dólares desde 6.99 dólares. Previamente, en 2022, la empresa ya había elevado el precio desde su tarifa inicial de 4.99 dólares.

Expansión y contenido reciente de Apple TV+

Este año, Apple TV+ expandió su alcance al introducir su servicio en teléfonos Android, una estrategia que podría abrir el acceso a más usuarios a nivel mundial. Además, la compañía celebró el lanzamiento de su película teatral de mayor recaudación hasta la fecha, “F1: The Movie”. Aunque Apple TV+ es uno de los servicios más populares de la compañía, no divulga sus cifras de audiencia.

Tendencia en la industria del streaming

La medida de Apple se alinea con una tendencia observada en el sector del streaming. Otras plataformas importantes como Netflix y Peacock de NBCUniversal también aumentaron sus precios este año.

La plataforma de música Spotify hizo lo mismo en varios mercados. Estos ajustes buscan financiar nuevo contenido o recuperar inversiones previas.

Este nuevo ajuste tarifario subraya la dinámica cambiante del mercado del streaming, donde los servicios buscan equilibrar la rentabilidad con la retención de suscriptores, poniendo a prueba la lealtad del público ante el aumento constante de los costos.