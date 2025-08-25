Las mejores apps educativas GRATUITAS para el regreso a clases, según la Profeco

La tecnología educativa se ha convertido en una herramienta clave para el aprendizaje en México. Con el inicio del nuevo ciclo escolar 2025-2026, la Profeco difundió una lista de apps educativas gratuitas que pueden apoyar a niñas, niños y jóvenes en su proceso académico durante el regreso a clases.

Estas plataformas permiten mayor accesibilidad, fomentan la interactividad y ofrecen retroalimentación inmediata, además de adaptarse al ritmo de cada estudiante.

Beneficios de usar apps educativas

De acuerdo con la Profeco, las aplicaciones educativas ofrecen ventajas como:

Accesibilidad y flexibilidad: permiten estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Interactividad y motivación: hacen del aprendizaje una experiencia más dinámica mediante juegos y cuestionarios.

Evaluación inmediata: muestran reportes de progreso y áreas de mejora.

Aprendizaje personalizado: cada estudiante puede avanzar a su propio ritmo.



Apps educativas gratuitas recomendadas por la Profeco

Entre las opciones destacadas para este regreso a clases están:

Google Classroom : facilita la organización de tareas y materiales en un solo espacio digital.

Moodle : plataforma de gestión del aprendizaje adaptable a distintos estilos.

Khan Academy : videos y ejercicios interactivos en matemáticas, ciencias y más.

Duolingo : ideal para aprender nuevos idiomas de forma divertida.

Google Meet y Zoom : herramientas de videoconferencia gratuitas para clases en línea.



Consejos para elegir apps seguras

La Profeco recomienda seguir estas medidas antes de descargar cualquier aplicación:

Instalar desde sitios oficiales y evitar enlaces externos.

Revisar la política de privacidad y la configuración de seguridad.

Usar control parental en caso de aplicaciones para niñas y niños.

Probar la versión gratuita antes de pagar suscripciones.

Desactivar renovaciones automáticas si no se planea continuar con el servicio.

La Profeco subrayó que las apps educativas gratuitas son un apoyo real para estudiantes y familias, siempre que se elijan con responsabilidad. Su uso adecuado permite que el aprendizaje sea más accesible, flexible y motivador en este regreso a clases 2025.