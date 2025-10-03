Aprehende PGJE a homicida prófugo en Cabo San Lucas

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó la captura de un hombre identificado como Luis “N”, de 26 años, originario de Guerrero, señalado como posible responsable del delito de homicidio calificado en Cabo San Lucas.

El detenido fue detenido luego de darse a la fuga el domingo pasado, cuando una riña entre él y Juan “N”, acabó en ataque con arma punzocortante. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas en la colonia Tierra y Libertad.

Al día siguiente, se confirmó el fallecimiento de Juan “N”, a consecuencia de las heridas. Tras el levantamiento de los primeros indicios, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso abrió una carpeta de investigación. Con las diligencias realizadas, se lograron reunir los elementos suficientes para solicitar a un Juez de Control la orden de aprehensión contra el señalado.

Este martes en la colonia Mesa Colorada, en Cabo San Lucas, agentes de la PGJE ubicaron y detuvieron a Luis “N”, quien fue trasladado a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso legal en su contra.

Será en las próximas horas cuando Luis “N” sea presentado ante un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica. La audiencia inicial permitirá establecer si las pruebas presentadas por la Fiscalía son suficientes para vincularlo a proceso por homicidio calificado.

La PGJE destacó que este tipo de acciones refuerzan su compromiso con la procuración de justicia y la lucha contra la impunidad en Baja California Sur, subrayando que continuará con operativos y estrategias legales para garantizar el Estado de Derecho en la entidad.