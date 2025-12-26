Tras tragedia en Waldo’s Hermosillo, emiten 25 órdenes de aprehensión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que un juez penal dictó 25 órdenes de aprehensión vinculadas al incendio fatal en la tienda Waldo’s de Hermosillo, trastocando la investigación sobre la tragedia que dejó al menos 24 personas muertas y decenas de heridos el pasado 1 de noviembre.

Hasta el momento, siete de las 25 órdenes de aprehensión han sido cumplimentadas por las autoridades, quienes han detenido a servidores públicos de niveles municipal y estatal, así como a directivos relacionados con el establecimiento siniestrado.

La investigación del caso Waldo’s apunta a posibles omisiones y responsabilidades penales por parte de funcionarios públicos, incluyendo presuntos incumplimientos en la supervisión de normas de seguridad y protección civil que habrían permitido el desarrollo del siniestro. Entre los delitos que se imputan en las órdenes de aprehensión figuran homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal.

Las diligencias judiciales derivadas del proceso ya alcanzaron la etapa de audiencia inicial ante un Juzgado Oral Penal en Hermosillo, donde además se revisó el procedimiento contra la persona moral relacionada con Waldo’s, es decir, la empresa propietaria de la tienda siniestrada.

Autoridades estatales han señalado que las órdenes de aprehensión buscan identificar e imputar a todos los involucrados, tanto públicos como privados, cuya conducta u omisiones pudieran haber influido en la falta de medidas preventivas que evitaran el incendio en Waldo’s. Mientras tanto, los procesos judiciales continúan conforme avance la recolección de pruebas y la presentación de acusaciones formales ante los tribunales competentes.

Lee más: Aseguran vehículos y obras de arte vinculadas a Ryan Wedding en CDMX y Edomex

Familiares de las víctimas, organizaciones civiles y representantes legales han seguido de cerca cada paso del caso Waldo’s, en el cual las órdenes de aprehensión representan un avance clave para la justicia en una de las tragedias más graves ocurridas recientemente en Sonora.

Las autoridades han reiterado que las investigaciones permanecen abiertas y que se informará oportunamente sobre nuevas detenciones, audiencias y resoluciones relacionadas con el caso Waldo’s conforme se desarrollen los procedimientos legales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.