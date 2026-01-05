Grecia Quiroz lidera el ranking nacional de aprobación; Agúndez y Quiroga quedan fuera del top 10

La aprobación ciudadana de los alcaldes en México cerró el año 2025 en un nivel más bajo que en mediciones previas, según el “Ranking Mitofsky 150 presidentes y presidentas municipales”. El promedio nacional de aprobación de los alcaldes se ubicó en 47.7% en diciembre, tres puntos porcentuales menos que en octubre, consolidando una tendencia a la baja en la percepción de los gobiernos municipales.

Los datos del ranking muestran que, a pesar del descenso en la aprobación, algunos alcaldes lograron posicionarse con cifras superiores al promedio nacional. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, fue la única autoridad municipal con una evaluación “sobresaliente”, por encima del 60% de aprobación, al cierre del año.

El alcalde Christian Agúndez, de Los Cabos, aparece en la posición 67, con aprobación de 50.9%, mientras que la alcaldesa de La Paz. Milena Quiroga, se posicionó en el lugar 27, con el 53.2% de aprobación.

Del total de alcaldes evaluados:

78 alcaldes superaron el umbral del 50% de aprobación.

50 alcaldes se ubicaron en la categoría “media”, con entre 40% y 49% de aprobación.

23 alcaldes registraron una aprobación inferior al 40%, considerados con niveles bajos de respaldo ciudadano.

La entidad de Michoacán también aparece en el ranking con contrastes importantes entre municipios, donde se observa una variación significativa en la percepción pública de los alcaldes según la región.

Interpretación de la caída en aprobación

Expertos en medición de opinión pública señalan que la caída en la aprobación de alcaldes puede reflejar la percepción ciudadana sobre temas como seguridad pública, servicios municipales y gestión económica local, factores que inciden de manera directa en la evaluación del desempeño de los gobiernos municipales.

La caída del índice promedio por debajo del 50% coloca a los alcaldes como las autoridades peor evaluadas en comparación con otros niveles de gobierno, como gobernadores o la presidencia de la república, cuyos promedios de aprobación permanecen por encima de este umbral.

El Ranking Mitofsky se basa en encuestas aplicadas a más de 122,000 ciudadanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet, distribuidas en todo el país.

A medida que se acerca el ciclo electoral de 2027, la evolución de la aprobación de alcaldes podría convertirse en un indicador clave de las dinámicas políticas locales y de las estrategias de los partidos para fortalecer su posición en regiones con mayor insatisfacción ciudadana.

