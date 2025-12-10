Aprueba Congreso de BCS “Ley Santos” para sancionar ataques de mascotas y responsabilizar a sus dueños

El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó este día la denominada “Ley Santos”, una reforma al Código Penal estatal que tipifica los delitos de lesiones y homicidio por ataque de animales, responsabilizando penalmente a los dueños o poseedores de las mascotas que causen daño a terceros.

Con esta legislación, quien por omisión o negligencia permita que un animal a su cargo cause lesiones o la muerte de una persona, podrá enfrentar sanciones penales y estará obligado a reparar el daño de manera efectiva.

Detalles de la reforma

El dictamen fue presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, y de Ecología y Medio Ambiente, y se sustenta en dos iniciativas:

Dip. Venustiano Pérez Sánchez: adiciona un artículo 141 Bis al capítulo Lesiones, dentro del título Delitos contra la vida y la integridad corporal. Dip. Erick Iván Agúndez Cervantes: propone adicionar los artículos 134 Bis y 139 Bis al mismo ordenamiento legal.

Ambas iniciativas coinciden en la urgencia de proteger la integridad de las personas y promover la tenencia responsable de animales, al considerar que la vía civil no garantiza una reparación del daño pronta ni sanciones efectivas para los propietarios de animales agresivos.

Alcance de la Ley Santos

Los legisladores advirtieron que un ataque de animal puede ir desde lesiones leves, que sanan en menos de 15 días, hasta agresiones graves o mortales. Por ello, se busca que el Código Penal Estatal tipifique estas conductas, responsabilizando a:

la persona propietaria,

quien tenga posesión,

o quien ejerza la posición de garante del animal,

cuando éste cause daño físico o incluso la muerte de otra persona.

LEE MÁS: Presentan reforma constitucional para eliminar candidaturas comunes y ajustar reglas de paridad en BCS

Objetivo de la ley

La “Ley Santos” tiene como finalidad:

garantizar protección efectiva a la ciudadanía ,

asegurar reparación del daño ,

promover la tenencia responsable de animales ,

y evitar que ataques de mascotas queden impunes.

Con esta reforma, Baja California Sur da un paso importante en materia de seguridad y responsabilidad civil y penal, alineando la legislación estatal con prácticas modernas de protección ciudadana frente a ataques animales.